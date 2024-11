W Krakowie o bezpieczeństwie. Być gotowym na wypadek wojny

– Armia, sojusze, społeczeństwo – te trzy słowa decydują o skuteczności obrony przed agresją. Jeśli dojdzie do wojny, sama armia nie będzie w stanie podołać agresji. Potrzebujemy sojuszy, a tylko dobrze zorganizowane społeczeństwo będzie odporne na ataki – mówił też minister obrony. Zapewniał przy tym, że obecny rząd modernizuje polską armię. - Najdroższa będzie budowa systemu obrony powietrznej. Widzimy, jak sprawdziła się ona w Izraelu. Sami tego systemu nie zbudujemy, nie ma kraju w Europie, który podołałby sam temu zadaniu. Jeśli są jakieś wspólne działania w Unii Europejskiej, to właśnie budowa systemu obrony rakietowej – przekonywał.



Na Kongresie wystąpił też były prezydent Bronisław Komorowski. – Obecne ponad 4 proc. PKB wydawane na wojsko, to nieprawdopodobny wysiłek całego narodu. I jestem pełen niepokoju. Nie służyły nam ostatnie „przeciągi” polityczne. System obrony przeciwrakietowej był już dawno przygotowany, on miał być gotowy w 2018 roku, poprzednicy zakwestionowali ten system i nadal go nie ma. Nie wciskajmy ludziom kitu – Polska nie ma skutecznego systemu obrony przeciwlotniczej i rakietowej – mówił. Według Komorowskiego nasze plany obronne muszą być skorygowane i dostosowane do naszych możliwości i zmieniającej się sytuacji.

Eksperci rozmawiali o obronności, zagrożeniach dla Polski i wyzwaniach stojących przed naszym krajem

I Ogólnopolski Kongres „System Obrony Rzeczypospolitej. Bezpieczna Polska i Obywatele” był okazją do dyskusji ekspertów z zakresu obronności, wojskowych, urzędników i naukowców o zagrożeniach dla Polski i wyzwaniach, jakie w związku z tym zagrożeniem czekają nasz kraj. Podczas kilku paneli mowa była o geopolitycznej sytuacji Polski, agresji Rosji na Ukrainę, wojnie hybrydowej i cyberbezpieczeństwie, działaniach podejmowanych w naszym kraju w celu przygotowania się na ewentualną wojnę, nowej ustawie o obronie cywilnej i jej roli w nowym systemie bezpieczeństwa, zadaniach dla samorządu terytorialnego i naszych uczelni, znaczeniu infrastruktury krytycznej i budowli ochrony ludności, a także o roli organizacji społecznych w obronie cywilnej.

W trakcie Kongresu jego uczestnicy mogli też odwiedzić stoiska konsultacyjne służb wojskowych i organizacji, odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa.