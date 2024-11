Gen. Maciej Klisz: Jesteśmy na kursie kolizyjnym

Czy Polska wyciąga wnioski z wojny w Ukrainie

Ta pomoc Polski to nie jest tylko udostępnienie hubu pod Rzeszowem, ale również wsparcie amunicją, określonymi rodzajami broni. Czy się mylę?

Oczywiście, to wsparcie należy rozpatrywać naprawdę w wielu kategoriach. Odwołałem się tu najpierw do mojego wcześniejszego rozdziału życia, czyli służby w WOT. Tutaj trzeba powiedzieć o liczbach. 950 tysięcy Ukraińców z nadanym numerem PESEL. To pierwszy wymiar pomocy. Natomiast gdy pyta pan o wojskową pomoc, to trzeba powiedzieć o 44 transzach sprzętu wojskowego, który został wysłany przez Polskę na Ukrainę. Wysyłaliśmy zarówno sprzęt ciężki, samoloty, czołgi, wozy bojowe piechoty i armaty, haubice samobieżne. Wysyłaliśmy również śmigłowce, ale wysłaliśmy również masę sprzętu lekkiego, między innymi amunicji, środków opatrunkowych, radiostacji. Cały czas zapewniamy Ukrainie łączność ze światem przez terminale Starlink. To również trzeba bardzo wyraźnie podkreślić – 30 procent żołnierzy ukraińskich wyszkolonych poza granicami kraju, czyli poza Ukrainą to polski wysiłek, to wysiłek polskich Sił Zbrojnych. Polscy wojskowi nie tylko szkolą Ukraińców, ale również zbierają doświadczenia o tym, jak wygląda wojna, jak wygląda wojna z Rosją. Na dodatek nasza pomoc trafiła na Ukrainę w tym momencie, kiedy Ukraina potrzebowała jej najbardziej. Dzisiaj nadal ponad 90% transportów idących na Ukrainę tak naprawdę idzie przez Rzeszów Jasionkę.

Polscy wojskowi nie tylko szkolą Ukraińców, ale również zbierają doświadczenia o tym, jak wygląda wojna, jak wygląda wojna z Rosją

Pomówmy o obronności Polski. Co się zmieniło w ciągu tych 1000 dni? Czy myśmy nauczyli się wyciągać wnioski z zagrożeń generowanych przez sytuację geopolityczną.

Cóż, wojna jest tuż obok. To nie jest taka wojna, z perspektywy dowództwa operacyjnego jak misje w Afganistanie, Iraku, na Bałkanach, w których brałem udział, czy na Bliskim Wschodzie. Tak naprawdę w tej chwili strategicznie wróciliśmy do artykułu piątego, czyli kolektywnej obrony, ale też nauczyliśmy się czytać w dobrej kolejności Traktat Waszyngtoński. Czyli najpierw artykuł trzeci, że musimy zapewnić sobie najpierw indywidualną zdolność do obrony, a dopiero później liczyć na artykuł 5. Dziś budujemy swoje własne zasoby. To zmiana kopernikańska.