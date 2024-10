Gen. Karol Dymanowski: W każdej chwili musimy być gotowi do obrony pokoju

Jak to ma wyglądać w praktyce?

To mogą być różnego rodzaju zapory, rowy przeciwczołgowe, przygotowanie określonych odcinków dróg i mostów do wysadzenia, jeśli to będzie potrzebne, by powstrzymać przeciwnika, przygotowanie zawczasu miejsc do składowania amunicji, uzbrojenia czy maszyn inżynieryjnych. Do tego wzmocnienie elementów systemu rozpoznania i monitorowania.

Czy potrzebne są jakieś rozwiązania na poziomie ustawowym?

Obecnie nie widzę takich potrzeb, ale jeśli je zidentyfikujemy, to oczywiście będą sygnalizowane.

Kiedy Tarcza Wschód będzie gotowa?

Zgodnie z przyjętym harmonogramem do 2028 r., ale pierwsze realne rezultaty będziemy chcieli pokazać jeszcze w tym roku.

W ostatnich latach, by być gotowym do ataku Rosji, dużo się mówiło o zwiększaniu liczebności Wojska Polskiego, o tym, że mamy mieć 300-tys. armię itd. Ale zmienił się niedawno rząd. Jaka jest teraz wizja rozwoju armii?

Sztab Generalny Wojska Polskiego prowadzi aktualnie kolejny cykl w procesie planowania i programowania rozwoju Sił Zbrojnych. To zaowocuje Programem Rozwoju Sił Zbrojnych do roku 2039 oraz planami pochodnymi, czyli m.in. Planem Modernizacji Technicznej, mówiącym o tym, co, kiedy i mniej więcej za jakie pieniądze mamy kupić. W tych dokumentach dokonamy balansu potrzeb i zdolności, także jeśli chodzi o liczebność. Będziemy oczywiście brać pod uwagę także finanse. Ale podkreślę, że w dalszym ciągu te 300 tys. żołnierzy jest dla nas punktem odniesienia. Te 300 tys. to żołnierze zawodowi, WOT oraz ci w dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej. Rezerwa to już oddzielny rezerwuar. Doświadczenia z Ukrainy pokazują jednoznacznie: masa i liczby w dalszym ciągu mają znaczenie. Mniejszą liczebność możemy kompensować nową technologią, dobrym wyszkoleniem czy świetnym prowadzeniem operacji, ale jest pewien limit tej kompensacji. Musimy sobie z tego zdawać sprawę. Stąd m.in. koncepcja służby powszechnej, czyli stworzenia i zarządzania zasobami ludzkimi na potrzeby obronności i wzmocnienia odporności całego państwa.