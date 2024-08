Żołnierze z zarostem i tatuażami. Wkrótce zmiany w regulaminie wojska

O zmianach minister poinformował podczas konferencji prasowej z pełnomocnikiem MON ds. warunków służby wojskowej Pawłem Mateńczukiem ps. "Naval", byłym żołnierzem GROM.

Reklama

Zarost i tatuże w wojsku będą dopuszczone w najbliższych dniach

Kosiniak-Kamysz zapowiedział, zmiany dotyczące zarostu i tatuaży mają zacząć obowiązywać w najbliższych dniach.

- Niektórzy mogą się uśmiechnąć, ale dla wielu stanowiło to problem. Do dzisiaj w regulaminach jest tak, że żołnierz może mieć zarost do pięciu mm, ale po decyzji lekarza dermatologa. To kompletnie bez sensu – powiedział minister.

Dodał, że według regulaminów większości współczesnych armii na świecie, żołnierze mogą mieć zarost. Druga zmiana ma dotyczyć kwestii tatuaży u żołnierzy. - Dzisiaj jest możliwość posiadania tatuaży, ale one nie mogą być na odkrytych częściach ciała – powiedział szef MON. Dodał, że to m.in. może odbierać komfort pracy żołnierzom, którzy podczas upałów nie mogą pracować w krótkich rękawach.