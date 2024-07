– Jeżeli chodzi o redukowanie wydatków na obronność, to oczywiście mam do tego stosunek absolutnie negatywny i uważam, że jest to w naszej sytuacji bezpieczeństwa, jaką mamy dzisiaj, wykluczone. Nieodpowiedzialne działanie byłoby, gdyby doszło do takiej redukcji - powiedział w czwartek prezydent Andrzej Duda, który występował na wspólnej z prezydentem Słowacji Peterem Pellegrinim konferencji prasowej.

Andrzej Duda: Polska musi ponieść ogromne wydatki na obronność

- Potrzebujemy niestety - niestety, bo wolałbym te środki wydatkować na inne cele - ale potrzebujemy dzisiaj wydatkować ogromne środki na modernizację naszej armii, na jej zwiększenie liczebne z jednej strony, ale z drugiej także na jak najlepsze wyposażenie naszych żołnierzy. To są ogromne wydatki - mówił prezydent. Podkreślił, że Polska ma w tej dziedzinie bardzo wiele zaległości, które powstały w ciągu ostatnich dziesięcioleci i które trzeba naprawić.

- Dlatego kupujemy sprzęt, staramy się go kupić jak najszybciej, jak najlepszy na świecie. Kupujemy ze Stanów Zjednoczonych czołgi Abrams, także te najnowszej generacji, (...) śmigłowce szturmowe Apache od USA, myśliwce F-35, armatohaubice K-9 z Korei Południowej, bo nasza produkcja Krabów jest za mała, żebyśmy sami mogli zaspokoić wszystkie swoje potrzeby - kontynuował Andrzej Duda.

Prezydent wyraził pogląd, że nasz kraj pilnie potrzebuje czołgów, "żeby uzupełnić ich liczbę". W ostatnich latach Polska przekazała kilkaset czołgów Ukrainie.