Marek Kozubal: Gra o wzmocnienie państwa, ale też o zmiany na szczytach wojska

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera przedstawił w Sejmie projekt ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Wprowadza ona zmiany związane z funkcjonowaniem sfery bezpieczeństwa państwa.

Reklama

Prezentował ją w dniu ostatniego pożegnania sierżanta Mateusza Sitka, żołnierza, który na granicy został ugodzony nożem przez migranta. Szefa BBN słuchała garstka posłów. Z debaty trudno było wyciągnąć jasny wniosek, które ugrupowania ją poprą. Pewnie PiS, Konfederacja i KUKIZ’15. Rozdźwięk był wśród posłów koalicji rządowej – posłowie PO wykorzystali moment do krytyki prezydenta, Lewica do pokazania swoich propozycji. Wiceminister ON Paweł Zalewski stwierdził, że rząd nie uczestniczył w opracowaniu projektu, ale gdy trafi do komisji, to się do niego odniesie.

Jakie były losy projektu o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa?

Prezydencki projekt trafił do Sejmu latem poprzedniego roku i nikt się nim nie zajął, nawet politycy PiS. Prezydenccy urzędnicy przekonują, że zmiany te wynikają z doświadczeń ćwiczenia przeprowadzonego w styczniu 2023 r., a także „Zima” w 2017 r. i „Zima” w 2021 r.

Po wycięciu z niego fragmentów dotyczących zasad użycia broni przez żołnierzy w czasie pokoju (teraz zaprezentował je premier Donald Tusk w proponowanej noweli ustawy o obronie ojczyzny) w maju ponownie wpłynął do Sejmu. Zakłada m.in. wprowadzenie nowych planów obronnych, konkretyzuje kompetencje wojsk medycznych oraz wojsk cybernetycznych, planuje utworzenie zapasowych miejsc kierowania państwem na wypadek wojny. Wprowadza też zmiany w systemie kierowania i dowodzenia armią.