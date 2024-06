Czytaj więcej Prawo dla Ciebie Zakaz przebywania na granicy z Białorusią. "Dalsze naruszenia praw człowieka" - Ponowne wprowadzenie czasowego zakazu przebywania w części strefy nadgranicznej przy granicy z Białorusią będzie prowadziło do dalszych naruszeń praw człowieka i pogłębienia kryzysu humanitarnego trwającego od 2021 r – uważa Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

- Dlatego apeluję o to, by procedowanie nad tą ustawą, którą marszałek Sejmu podda pod pierwsze czytanie 12 czerwca, przeprowadzić z pełnym poparciem wszystkich sił politycznych — podkreślił szef BBN. - Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz brał czynny udział w przygotowaniu nowej wersji projektu ustawy. W tej ustawie zasady użycia broni zostaną wprowadzone w ramach współpracy między ministrem obrony a zwierzchnikiem Sił Zbrojnych - mówił też.

Jacek Siewiera o działaniach prokuratury wobec żołnierzy, którzy strzelali na granicy: Prokuratura działa na podstawie prawa. Trzeba je zmienić

Na pytanie o prokuratorów, którzy stawiają zarzuty żołnierzom, Siewiera odparł, że "prokuratorzy działają w granicach i na podstawie prawa". - Jeśli polskie prawo nie reguluje obecności żołnierzy z ich etatowym uzbrojeniem, z wykorzystaniem tego uzbrojenia zgodnie z doktryną, łańcuchem dowodzenia przy granicy, to prokuratorzy muszą działać na podstawie prawa - zauważył.



- Dziś kluczową sprawą jest, by te poprawki i te regulacje dotyczące wykorzystania broni i uzbrojenia wojska polskiego dotyczyły sytuacji, w których dochodzi do bezpośredniego zamachu na życie i zdrowie żołnierzy, do zamachu bezpośredniego na infrastrukturę i urządzenia ważne z punktu widzenia sił zbrojnych, gdy dochodzi do zagrożenia instalacji wojskowych, gdy dochodzi do pościgu lub niepodporządkowania się wezwaniu do porzucenia broni przez osoby nielegalnie przekraczające granicę - wyliczał Siewiera.



Dziś przepisy regulujące użycia wojska na granicy dotyczą formacji Straży Granicznej Jacek Siewiera, szef BBN

Szef BBN przypomniał też, że po incydencie z rosyjską rakietą, która spadła pod Bydgoszczą, „prezydent stając za plecami żołnierzy na ćwiczeniach Anakonda deklarował, ze będzie zawsze stał po stronie żołnierzy”. - Wtedy została wniesiona ta właśnie ustawa. Dziś znowu mamy do czynienia z karaniem żołnierzy, zamiast z wyciąganiem konsekwencji wobec niedoborów prawnych. Niedopuszczalna sytuacja — mówił.