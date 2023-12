Bójka żołnierzy na granicy z Białorusią. Trafili do szpitala w poważnym stanie

Żołnierze służą w 9. Batalionie Dowodzenia z Olsztyna, wchodzącego w skład 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Batalion stacjonuje na granicy z Białorusią w ramach Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego "Podlasie" - informuje Onet.



Z nieoficjalnych informacji wynika, że żołnierze pobili się w nocy. Jeden z nich w wyniku pobicia stracił przytomność. Wezwane przez przełożonych pogotowie zdecydowało o przewiezieniu go do szpitala, stan drugiego mundurowego oceniając także na kwalifikujący do leczenia szpitalnego.



Obaj żołnierze trafili do szpitala w Augustowie. Stwierdzono u nich urazy czaszki, a stan oceniany jest jako poważny. Zostali poddani badaniom, które mają wykazać, czy byli pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.



Czynności prowadzi Żandarmeria Wojskowa.