Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 318 24 lutego 2022 r. Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Na 6 i 7 grudnia najeźdźcy zadeklarowali wstrzymanie ognia, w związku z prawosławnymi świętami Bożego Narodzenia. Z kolei Biały Dom ogłosił w piątek pakiet wsparcia wojskowego dla Ukrainy o wartości 3 mld dol.

O tym, że polski Polska rozważa przekazanie Ukrainie wyprodukowanych w Niemczech czołgów Leopard, pisał w piątek „Wall Street Journal”, powołując się na wysokiego rangą polskiego dyplomatę. Wcześniej, na początku wojny Polska przekazała Ukrainie ponad 240 zmodernizowanych czołgów typu radzieckiego.

Reklama

- Warszawa naprawdę rozważa oddanie czegokolwiek, by pomóc Ukrainie – mówił gazecie czeski urzędnik zaangażowany w pomoc w dostarczaniu zachodniej broni na Ukrainę, który potwierdził tę prośbę. - Polska ma ponad 240 czołgów Leopard, co wystarczy dla dwóch brygad, i planuje ostatecznie przekazać je wszystkie – informował Sławomir Dębski, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, warszawskiego think tanku.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne USA wysyłają Ukrainie bojowe wozy piechoty Bradley. Niemcy przekażą Mardery i baterię Patriot We wspólnym oświadczeniu, wydanym po rozmowie telefonicznej prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem, obaj przywódcy poinformowali o przekazaniu Ukrainie amerykańskich bojowych wozów piechoty Bradley i ich niemieckich odpowiedników Marder. Dodatkowo Niemcy zapowiedzieli przekazanie Kijowowi baterii systemu Patriot.

W sobotę na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki przyznał, że rozmowy na temat przekazania Ukrainie zachodnich czołgów toczą się. - Razem z panem prezydentem (Andrzejem Dudą - red.) prowadzimy rozmowy, które miałyby zmierzać w kierunku zbudowania szerszej koalicji państw, które mogłyby przekazywać ten ciężki, nowoczesny sprzęt. Tyle mogę powiedzieć na ten moment. Pan prezydent jest też w to zaangażowany. Rozmowy się toczą. Ja rozmawiałem o tym z kanclerzem (Niemiec Olafem) Scholzem parę tygodni temu w Brukseli i sądzę, że w najbliższych kilku dniach możemy więcej w tej kwestii wiedzieć - mówił szef rządu w odpowiedzi na pytania dziennikarzy.

Reklama

- Sami, jako Polska, bez szerszej koalicji nie zamierzamy teraz przekazywać tych czołgów - sprecyzował premier Morawiecki.



W czwartek rządy we wspólnym oświadczeniu przywódców Stanów Zjednoczonych i Niemiec Joe Biden i Olaf Scholz poinformowali, że USA przekażą Ukrainie wozy bojowe Bradley, a Niemcy - analogiczne pojazdy Marder. Dodatkowo Berlin dostarczy również Ukrainie kolejną baterię systemu obrony powietrznej Patriot.

Dzień wcześniej prezydent Francji Emmanuel Macron poinformował, że jego kraj przekaże Ukrainie kilkadziesiąt opancerzonych pojazdów AMX-10 RC, nazywanych również „lekkimi czołgami”.

Leopardy są znacznie ciężej opancerzone i lepiej chronione przed pociskami przeciwpancernymi niż pojazdy oferowane dotychczas przez Francję, Niemcy i Stany Zjednoczone.