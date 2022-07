Wojska Obrony Terytorialnej tworzą kolejne struktury. Na początku lipca działalność rozpoczął w Limanowej 114. Batalion Lekkiej Piechoty, który wchodzi w skład brygady małopolskiej.

Za utworzeniem w tym mieście obrony terytorialnej lobbowały władze samorządowe. Będzie to trzeci batalion w tym województwie (pierwsze dwa znajdują się w podkrakowskiej Rząsce i Oświęcimiu, w najbliższych miesiącach sformowany zostanie jeszcze w Tarnowie). Batalion w Limanowej ma być gotowy do działania w połowie 2023 roku. Teraz służy w nim ponad 150 żołnierzy. Żołnierze mają być szkoleni do działania w warunkach górskich m.in. we współpracy z GOPR, TOPR.

Szef MON Mariusz Błaszczak podjął też decyzję o tworzeniu trzech nowych brygad WOT. Powstanie 18. Stołeczna Brygada OT (bataliony będą formowane w Rembertowie, na Ursynowie oraz w Borzęcinie w powiecie warszawskim zachodnim), formowana jest 19. Nadbużańska Brygada OT (w tym roku powstaną bataliony w Woli Uhruskiej i Chełmie, w 2023 w Hrubieszowie i Poturzynie, a w 2024 w Białej Podlaskiej) oraz 20. Przemyska (bataliony powstaną w Przemyślu w 2022 r., w Jarosławiu w 2023 oraz Sanoku – 2024). Proces formowania tych trzech jednostek zaplanowany jest do 2025 roku – przewiduje resort obrony. Do tego czasu w każdej z brygad powstaną: dowództwo i sztab, bataliony lekkiej piechoty oraz samodzielne pododdziały, m.in. logistyczne, dowodzenia, saperów oraz medyczny.

Jak powiedział podczas posiedzenia sejmowej Komisji Obrony Narodowej gen. Wiesław Kukuła, dowódca WOT, utworzenie brygady w Warszawie wynika z „oczekiwań mieszkańców stolicy”.

– Będzie to brygada wyspecjalizowana w obronie stolicy, w walce w terenie zurbanizowanym, obronie infrastruktury krytycznej – powiedział.

Szkolenie będzie obejmowało np. tzw. USAR, (ang. Urban Search And Rescue), czyli działania poszukiwawcze i ratownicze. Stołeczna brygada jest trzecią brygadą WOT na terenie Mazowsza. W październiku ruszy szkolenie podstawowe i wyrównawcze dla ochotników. Nabór do tych jednostek ruszył. Można zgłosić się do rekrutera WOT, lub Wojskowego Centrum Rekrutacyjnego.

Jak przewiduje dowództwo WOT, brygady nadbużańska oraz przemyska będą pełniły podobne funkcje do przedwojennego Korpusu Ochrony Pogranicza. Ściśle będą współpracowały ze Strażą Graniczną.

Dotychczas w WOT stworzonych zostało piętnaście brygad OT. W formacji tej pełni służbę ponad 32 tys. żołnierzy, w tym ponad 28 tys. ochotników. W 2023 roku planowane jest stworzenie nowych batalionów m.in. w Tarnobrzegu, we Włocławku, w Częstochowie.

Rozpocznie się także tworzenie Jednostki Działań Niekonwencjonalnych Gryf. Ma ona przygotowywać „struktury potencjalnego oporu i prowadzeniu działań niekonwencjonalnych”. Szkolenie będzie się odbywało nie tylko z udziałem polskich komandosów, ale także wojsk specjalnych USA i Wielkiej Brytanii. Formacja ta planuje utworzenie Jednostki Działań Cybernetycznych.