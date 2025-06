W środę przed południem kurs dolara do złotego utrzymuje się blisko poziomu 3,75 zł. Niewielkie zmiany notuje także euro, za które płacono prawie 4,28 zł. Stabilny jest również frank szwajcarski, który zakotwiczył w pobliżu poziomu 4,56 zł.

Wpływ czynnika politycznego związany z ostatnimi wyborami w Polsce najwyraźniej osłabł, ale warto zauważyć, że mimo wzrostu niepewności względem sytuacji politycznej w kraju reakcja inwestorów była dość stonowana. Dziś wsparciem dla złotego są dobre nastroje globalne, co przekłada się na osłabienie dolara, choć wahania kluczowej pary EURUSD jak na razie nie są zbyt istotne.

Co zrobi RPP?

Nie należy jednak lekceważyć wpływu czynnika krajowego. W godzinach popołudniowych zostanie ogłoszona decyzja Rady Polityki Pieniężnej odnośnie do stóp procentowych. Ekonomiści zakładają, że po majowej obniżce tym razem Rada nie zmieni stóp, a najbliższej zmiany spodziewają się najwcześniej w lipcu.

–Spodziewamy się, że Rada utrzyma stopy procentowe, a stopa referencyjna pozostanie na 5,25 proc. W ub. tygodniu Urząd Regulacji Energetyki poinformował o obniżce od lipca cen gazu ziemnego m.in. dla gospodarstw domowych, co obniży ścieżkę CPI o ok. 0,2 pkt proc., a dodatkowo we wstępnym wyliczeniu inflacja CPI w maju zaskoczyła w dół. Informacje te zwiększają nieco ryzyko w kierunku obniżki o 25 pkt baz. już w tym tygodniu. Naszym zdaniem jednak, przed takim ruchem mogą powstrzymać członków Rady kwietniowe dane o silnym wzroście sprzedaży detalicznej i wynagrodzeń – wskazują w komentarzu porannym ekonomiści Banku Millennium.