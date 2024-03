Kursy głównych walut rosną w piątkowe przedpołudnie. Dolar kosztuje 3,93 zł, a to oznacza zwyżkę o 0,22 proc. Kurs europejskiej waluty umacnia się o 0,1 proc., do 4,30 zł. Obecnie USD/PLN jest w okolicach zamknięcia 2023 r., z kolei EUR/PLN 0,85 proc. niżej. Przypomnijmy jednak, że jeszcze w połowie lutego dolar chwilami kosztował ponad 4,05 zł, z kolei euro blisko 4,34 zł.

Złoty korzystał na silniejszym euro

Złoty w ostatnich dniach korzystał na silniejszym euro. Kurs głównej pary walutowej odbił od 1,08 i poszybował do 1,095. Przy tym poziomie jednak EUR/USD wytracił impet. Przypomnijmy, że w czwartek odbyło się posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego. - Prezeska EBC Christine Lagarde wykonała wczoraj kolejny ostrożny krok w kierunku pierwszej obniżki stóp procentowych. Wspomniała o czerwcu jako możliwym terminie, ale była ostrożna co do tempa przyszłego luzowania polityki pieniężnej – podsumowują eksperci TMS Brokers.