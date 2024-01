Kurs złotego wyraźnie słabszy o poranku. „Schłodzenie nastrojów”

- Trwa schłodzenie nastrojów inwestycyjnych, które przekłada się także na spokojną korektę ubiegłorocznego, potężnego umocnienia złotego. Uczestnicy rynku zmuszeni są do zmierzenia się z perspektywą mniej łagodnej globalnej polityki pieniężnej, niż zakładały to przesadzone oczekiwania. Dolar zyskuje w relacji do euro, ale EUR/USD pozostaje w ostatnio notowanym przedziale wahań. Mimo to kurs dolara przekracza 4 zł za sprawą stopniowego dryfu kursu euro na wyższe poziomy. EUR/PLN osiąga najwyższe wartości w tym roku, ale od końca grudnia podniósł się o niespełna 1 proc. Choć notowania wspólnej waluty mogą mieć otwartą drogę do 4,40, to nie spodziewamy się trwałej i dotkliwej przeceny złotego — uważa z kolei Bartosz Sawicki, analityk firmy Cinkciarz.pl.