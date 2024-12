We wtorek inwestorzy są nastawieni mniej przychylnie do złotego, co przekłada się na jego przecenę względem najważniejszych walut. W godzinach przedpołudniowych dolar powrócił do zwyżek, osiągając poziom 4,05 zł. Trochę więcej płacono także za euro, które kosztowało nieco ponad 4,26 zł. Z kolei frank szwajcarski poszybował w górę osiągając ponad 4,60 zł.

Rynek w oczekiwaniu na decyzje banków centralnych

O ile w ostatnich dniach krajowa waluta rosła w siłę, tak we wtorek zrobiła krok wstecz, za co odpowiadają uwarunkowania globalne. Do łask inwestorów wrócił dolar, co przekłada się na jego umocnienie względem pozostałych walut. Po poniedziałkowym cofnięciu kurs EURUSD powrócił w okolice 1,05, ale zmiany nie są na razie zbyt istotne. Kolejne dni mogą przynieść bardziej zdecydowane ruchy na rynku walutowym za sprawą środowych danych o inflacji w USA oraz czwartkowej decyzji EBC w sprawie stóp procentowych. Z kolei w przyszłym poznamy decyzję Fed.

Rynki nastawiają się, że oba czołowe banki centralne po raz kolejny zetną stopy.