Przede wszystkim takie osoby powinny sprawdzić swoje miejsce głosowania. Mogą to zrobić w aplikacji mObywatel lub w swoim urzędzie gminy. Po zalogowaniu do aplikacji mObywatel należy wybrać zakładkę "Twoje dane", a następnie Centralny Rejestr Wyborców.



Jak możemy przeczytać na stronach rządowych, osoby, które nie zostały pozbawione praw wyborczych, mogą wziąć udział w nadchodzących wyborach parlamentarnych nawet w przypadku, gdy nie posiadają stałego meldunku, są zameldowani na pobyt czasowy lub w dniu głosowania przebywają poza miejscem zameldowania.

Aby jednak oddać głos w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, należy dopełnić formalności.

Wyborca, który stale przebywa w gminie, w której jednak nie posiada meldunku, powinien złożyć wniosek o dopisanie do rejestru wyborców. Wyborca, który chce zagłosować w innym miejscu niż zazwyczaj — tam, gdzie będzie przebywać w dniu wyborów — powinien złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Jest to opcja dotycząca jedynie najbliższych wyborów. Z kolei wyborca, który nie posiada meldunku może wnioskować o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania, aby móc zagłosować w dowolnym lokalu wyborczym w Polsce lub za granicą.