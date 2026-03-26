O dymisji prezesa Poczty Polskiej Sebastiana Mikosza poinformowało w środę wieczorem w komunikacie Ministerstwo Aktywów Państwowych.

– Dzisiaj Rada Nadzorcza Poczty Polskiej S.A. podjęła decyzję o odwołaniu p. Sebastiana Mikosza z funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Wniosek o odwołanie został uzasadniony potrzebą zapewnienia zgodności polityki zarządczej spółki z celami właścicielskimi oraz koniecznością skutecznej realizacji założeń strategicznych, w tym odbudowy pozycji rynkowej spółki. Sprawna realizacja Planu Transformacji wymaga jasnych decyzji zarządczych oraz skutecznego dialogu z właścicielem, pracownikami, stroną społeczną oraz innymi interesariuszami – poinformowało Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Sebastian Mikosz to doświadczony menedżer. W przeszłości był m.in. członkiem rad nadzorczych Euro Banku z grupy Société Générale oraz spółki giełdowej Baltona. W latach 2009–2011 i 2013–2015 był prezesem zarządu Polskich Linii Lotniczych LOT, gdzie przygotował i przeprowadził głęboką restrukturyzację, włącznie z pozyskaniem i zatwierdzeniem pomocy publicznej, co pozwoliło uniknąć upadłości spółki. Za jego prezesury firma skutecznie wypowiedziała Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, renegocjowała opcje paliwowe oraz uzyskała odszkodowanie od Boeinga za opóźnienia i uziemienie samolotów Boeing 787 Dreamliner.

Sebastian Mikosz i transformacja Poczty Polskiej. Program zwolnień i modernizacja

Do Poczty Polskiej Sebastian Mikosz przyszedł w lutym 2024 r. Był członkiem jej Rady Nadzorczej oddelegowanym do pełnienia obowiązków prezesa zarządu. Pod koniec marca tego samego roku objął stanowisko prezesa zarządu spółki. Także tu, za jego prezesury, spółka wypowiedziała Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy oraz rozpoczęła trudny program transformacji.

Czytaj więcej Firmy Nie będzie połączenia Orlen Paczka z Pocztą Polską Spółki mają jednego właściciela, ale różne cele i połączenie okazało się niekorzystne przynajmniej dla jednego z podmiotów.

W jego ramach uruchomiono program dobrowolnych odejść z firmy, który docelowo miał objąć ok. 15 proc. załogi, czyli mniej więcej 9300 osób z blisko 62 tys. pracowników. Program miał kosztować 600 mln zł. Decyzje te poprzedziły długie i trudne negocjacje ze związkami zawodowymi.

Pod rządami Sebastiana Mikosza spółka rozpoczęła także proces transformacji cyfrowej. Dwa dni temu Poczta Polska poinformowała, że rozpoczyna największą w historii modernizację IT, inwestując ponad 100 mln zł w 25 tys. komputerów i notebooków. Wymienionych zostanie 100 proc. komputerów pracujących dziś na systemach Windows 7 i Windows 10, co ma pozwolić na pełną modernizację infrastruktury biurowej. Celem tej operacji jest redukcja długu technologicznego, zwiększenie efektywności operacyjnej, bezpieczeństwa i komfortu pracy, a także rozwój cyfrowych usług dla 3,5 mln klientów.

Pod koniec zeszłego roku Urząd Komunikacji Elektronicznej, po przeprowadzeniu dwuetapowego konkursu, zdecydował, że powierza Poczcie Polskiej dalsze świadczenie usług powszechnych przez okres 10 lat, tj. w latach 2026–2035. Obejmuje to doręczanie przesyłek listowych i paczek wszystkim Polakom na terenie całego kraju, zarówno w formie tradycyjnej, jak i w ramach e-Doręczeń. Niedługo po tym Poczta Polska zagwarantowała sobie obsługę dostarczania przesyłek sądowych przez kolejne dwa lata, za co otrzyma blisko 2 mld zł.

Wyniki finansowe Poczty Polskiej. Strata spada, wyniki się poprawiają

W 2023 r. Poczta Polska odnotowała rekordową stratę brutto w wysokości 745 mln zł. Pod rządami Sebastiana Mikosza wyniki zaczęły się poprawiać. Wynik brutto spółki za 2024 r. poprawił się o ponad 515 mln zł (z minus 745 mln zł do minus 230 mln zł). Strata netto zmniejszyła się o ponad 408 mln zł – z 621 mln zł do 213 mln zł. Wyników za 2025 r. Poczta Polska jeszcze nie opublikowała. Nieoficjalnie wiadomo, że nastąpiła dalsza poprawa.