Jak pisze rosyjski dziennik „Kommersant” powołując się na anonimowe źródło, zastąpi ją RBE Group, która była partnerem Ministerstwa Obrony do czasu kiedy w 2013 roku niespodziewanie umowę jej wymówiono i otrzymał ją zmarły 23 sierpnia 2023 r. „kucharz Putina”, Jewgienij Prigożyn. Biznes był ogromny: RBE zmuszona była wtedy do zwolnienia 32 tys. pracowników, a rosyjskie służby wszczęły dochodzenie przeciwko szefom kilku spółek zależnych RBE. Według „Kommersanta” przywrócona do łask RBE ponownie zatrudnia teraz menedżerów i wynajęła powierzchnię handlową w centrum Moskwy zwolnioną przez francuskiego producenta alkoholu Pernod Ricard.

Ani Ministerstwo Obrony Rosji, ani Concord Catering Prigożyna nie skomentowały informacji „Kommersanta”.

Miliardowe kontrakty na catering dla rosyjskiej armii

Concord Catering jest spółką zależną firmy Concord Management and Consulting, która została oskarżona przez Stany Zjednoczone o ingerencję w wybory prezydenckie w 2016 roku. Departament Sprawiedliwości wycofał postępowanie w 2020 roku podczas prezydentury Donalda Trumpa.

Jak podaje angielskojęzyczny ukraiński „Kyiv Post” Concord Catering była potęgą na rosyjskim rynku. W latach 2011–2019 podpisała z firmami państwowymi i rządem, głównie z wojskiem, szkołami i szpitalami, prawie 5,4 tys. kontraktów o łącznej wartości 3,2 miliarda dolarów. Prigożyn osobiście obsługiwał przy stole prezydenta Rosji.