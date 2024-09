Czytaj więcej Ubezpieczenia Ubezpieczyciele i adwokaci do powodzian: Możecie liczyć na bezpłatną pomoc Osoby dotknięte powodzią mogą liczyć na bezpłatną pomoc prawną oraz pomoc i ułatwienia ze strony ubezpieczycieli. Nie muszą więc korzystać z form płatnej pomocy kancelarii odszkodowawczych czy firm windykacyjnych – tłumaczą ubezpieczyciele i adwokaci.

Szacowali, że w efekcie wysokość składki za polisy majątkowe rosła w ostatnich dwóch–trzech latach średnio o ok. 15 proc. rok do roku, często też w oderwaniu od przebiegu szkodowego ubezpieczonego.

Tymczasem, o czym w „Rzeczpospolitej” pisaliśmy już wielokrotnie, istotnym problemem w ubezpieczeniach majątkowych jest niedoubezpieczenie. Firma Swiss Re szacowała lukę ubezpieczeniową dla Polski w zabezpieczeniu katastrof naturalnych w 2022 r. na 300 mln dol., czyli około 1,3 mld zł.

– W Polsce ponad 70 proc. jednorodzinnych budynków mieszkalnych jest ubezpieczonych na wypadek gradu i huraganu, a 62 proc. od powodzi. Średnio aż 49 proc. nieruchomości ma ubezpieczenie. To dużo w porównaniu z wieloma innymi krajami europejskimi. Jednak od kilku już lat zwracamy uwagę na to, by ubezpieczać się dobrze, i zadbać o to, by suma ubezpieczenia była adekwatna do aktualnego poziomu cen nieruchomości, materiałów budowlanych i kosztów robocizny. Szacujemy, że w ostatnich latach suma ubezpieczenia jest zaniżona o minimum 20–30 proc. – komentował Jan Grzegorz Prądzyński, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Mapa klimatycznego ryzyka

Z przygotowanego przez PIU raportu „Mapa ryzyka Polaków” wynika, że choć nasze największe obawy budzą: śmierć najbliższej osoby, brak pieniędzy na leczenie poważnej choroby oraz ciężka choroba najbliższej osoby, to w pierwszej dziesiątce znalazły się też obawy związane z ociepleniem klimatu i gwałtownymi zjawiskami pogodowymi. „Mapa” pokazuje ponadto, że lęki związane z katastrofami naturalnymi są wyższe u mieszkańców wsi i mniejszych miast. Powodzi obawia się 46 proc. mieszkańców wsi, 43 proc. miast do 20 tys. i 34 proc. mieszkańców miast powyżej 500 tys. mieszkańców. Silnego wiatru i huraganu obawia się 62 proc. mieszkańców wsi, 53 proc. mieszkańców miast do 20 tys. i 34 proc. miast powyżej 500 tys.

Z raportu klimatycznego PIU wynika, że mniejsze miejscowości są wrażliwsze na zjawiska pogodowe ze względu na słabszą infrastrukturę i niższe zasoby finansowe. Jednak to w miastach takich jak Kraków, Warszawa czy Trójmiasto straty są największe. W dużych ośrodkach skupiają się bowiem ludzie, firmy i majątek.