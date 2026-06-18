Według agencji Bloomberg gazowiec „Mraikh”, przewożący ładunek skroplonego gazu ziemnego, oraz pusty tankowiec „Ye Chi” pod chińską banderą wpłynęły do Cieśniny Ormuz w czwartek rano. Stało się to zaledwie kilka godzin po tym, jak prezydent USA Donald Trump ogłosił podpisanie porozumienia z Iranem, przewidującego szybkie otwarcie tego kluczowego szlaku żeglugowego.

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Ruch przez Ormuz przyspieszy w piątek

„Mraikh”, wyczarterowany przez Qatar Energy, jako swój kolejny cel podróży podaje pakistański port Kasim. „Ye Chi”, obsługiwany przez spółkę zależną chińskiego państwowego przedsiębiorstwa Cosco Shipping, nie określił miejsca przeznaczenia. Eksperci uważają, że załadunek „Mraikha” złagodzi sytuację Pakistanu, który zmaga się z niedoborem gazu po odcięciu dostaw z Kataru. Według Bloomberga Katar zamierza przywrócić większość swoich możliwości eksportowych w ciągu dwóch miesięcy od ponownego otwarcia Cieśniny Ormuz. Będzie to wymagało przepłynięcia dużej liczby statków towarowych.

Większy ruch tankowców ma ruszyć w piątek. Jednak już dziś główni gracze na arabskim rynku naftowym sięgają po nowe rozwiązania, które zabezpieczą w przyszłości globalny rynek przed podobnymi sytuacjami. Arabski gigant naftowy Saudi Aramco rozważa zwiększenie pojemności magazynowej na całym świecie, zapowiedział w czwartek prezes Yasir Al-Rumayyan.

Saudi Aramco rozbuduje magazyny na świecie

– Aramco ma magazyny na całym świecie, szczególnie w Azji – w Korei Płd. i Japonii i poważnie myślimy o posiadaniu większych magazynów na całym świecie – powiedział Rumayyan, cytowany przez agencję Reutera. Saudyjczyk wystąpił dziś na szczycie FII PRIORITY Europe, który odbył się w Rzymie i został zorganizowany przez saudyjski instytut non-profit Future Investment Initiative.

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Ta sama organizacja organizuje coroczny flagowy szczyt w Rijadzie, znany niektórym jako „Davos in the Desert”, który gromadzi światowych liderów, bankierów i szefów biznesu. Rumayyan zapowiedział, że saudyjski fundusz majątkowy PIF zainwestował 98 mld euro w Europie i Wielkiej Brytanii w latach 2017-2025, podczas gdy samo Saudi Aramco zainwestowało już 80 mld euro w europejskie dostawy.

Saudyjczycy narzekają jednak na regulacje na rynku europejskim.

– Wyzwania regulacyjne naprawdę szkodzą inwestorom, takim jak Aramco czy PIF – powiedział Rumayyan. – Europejscy regulatorzy i decydenci przyglądają się temu. Liczymy na lepsze rozwiązania.