„Ci głupcy, którzy myślą, że nie byłem wystarczająco twardy wobec Iranu, gdy giełda właśnie osiągnęła rekordowy poziom, a ceny ropy gwałtownie spadają, są albo zazdrośni, albo źli, albo po prostu głupi” - napisał Donald Trump w serwisie Truth Social.

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W USA po raz pierwszy od 30 marca średnia cena benzyny spadła poniżej 4 dolarów za galon (ok. 3,79 litra). Najtaniej za galon benzyny płaci się w Indianie (średnio 3,4 dol. za galon), a w 27 innych stanach średnia cena wynosi poniżej 4 dolarów – informuje CNN, powołując się na dane American Automobile Association, która zbiera informacje o cenach paliw w Stanach Zjednoczonych.

Cieśnina Ormuz odblokowana, ropa tanieje, benzyna też

Porozumienie, które podpisał Trump stanowi, że odblokowana ma zostać cieśnina Ormuz, a Iran, w czasie 60 dni negocjacji z USA, będzie mógł swobodnie sprzedawać swoją ropę, w związku z zawieszeniem sankcji nałożonych na Teheran. To blokada cieśniny Ormuz doprowadziła do skokowego wzrostu cen ropy na światowych rynkach. Przed wojną przez cieśninę przechodziło dziennie nawet do 150 statków, a szlakiem tym transportowano 20 proc. światowego eksportu ropy i 30 proc. światowego eksportu gazu LNG. Podwyżka cen ropy o ok. 50 proc. (w pewnym momencie za baryłkę trzeba było płacić niemal 120 dolarów) doprowadziła do tego, że średnia cena benzyny na stacjach w USA przekroczyła 4 dolary i była najwyższa od 2022 roku, czyli od kryzysu wywołanego wybuchem wojny Rosji z Ukrainą.

Cena ropy Brent, w związku z porozumieniem USA-Iran, ustabilizowała się na poziomie poniżej 80 dolarów za baryłkę (taki poziom ceny utrzymuje się od trzech dni). To nadal więcej niż przed wybuchem wojny (gdy za baryłkę ropy trzeba było płacić ok. 70 dolarów, a na początku roku nawet ok. 60 dolarów).

Jednocześnie jest to cena o niemal 35 dolarów niższa od tej, którą za baryłkę ropy Brent trzeba było płacić w szczytowym momencie kryzysu wywołanego wojną USA z Iranem i blokadą cieśniny Ormuz – zauważa CNN. Tanieje też amerykańska ropa WTI – za baryłkę trzeba płacić obecnie ok. 74 dolarów.

Irańskie media piszą o „chwalebnej porażce USA”

Trump przedstawia porozumienie jako swój sukces, tymczasem media irańskie, jak zauważa CNN, entuzjastycznie piszą o sukcesie Iranu.

Dziennik „Javan”, związany z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej, napisał, że USA poniosły „chwalebną porażkę”. W dzienniku czytamy, że USA i Izrael przystąpiły do wojny z ambitnymi celami, ale Iran okazał się „silniejszy, niż spodziewali się jego wrogowie”.

Dziennik „Hamshahri” na pierwszej stronie umieszcza fotomontaż przedstawiający Trumpa gryzącego kartkę papieru. Tytuł widoczny na stronie głosi „Przeminęło z wiatrem”.

Konserwatywny „Kayan” pisze, że „Cieśnina Ormuz jest irańską bronią odstraszającą, nie będziemy negocjować w sprawie naszego narzędzia nacisku”.

Z kolei dziennik „Sazandegi” wybija na pierwszej stronie liczbę „300„ nawiązując do opisanego w porozumieniu instrumentu finansowego, który ma powstać, by zapewnić 300 miliardów dolarów na odbudowę Iranu (Trump zapewnia, że USA nie wniosą wkładu do takiego funduszu).