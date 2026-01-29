Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego Jantar Unity, pierwszy polski prom napędzany LNG, tankuje w Trelleborgu, a nie w Świnoujściu?

Jakie są plany rozwoju infrastruktury LNG w polskich portach?

Jakie korzyści mogą przynieść inwestycje w promy zasilane LNG dla polskich armatorów?

W jaki sposób Unia Europejska wspiera rozbudowę infrastruktury promowej?

Jak kwestie równości konkurencji są postrzegane w kontekście modernizacji floty promowej?

Jakie wyzwania stoją przed polskimi armatorami na rynku usług promowych na Bałtyku?

Najnowszy prom Unity Line i PŻM Jantar Unity miał chrzest 17 stycznia na Bulwarze Chrobrego w centrum Szczecina. To pierwszy polski prom wykorzystujący do napędu skroplony gaz ziemny (LNG). Chociaż w Świnoujściu od 2025 r. działa terminal do tankowania LNG, Jantar Unity będzie napełniał swoje zbiorniki w szwedzkim Trelleborgu. Świnoujście ma co prawda terminal przystosowany do tankowania statków do bunkierki, z której gaz przetłaczany jest następnie na prom, jednak brakuje operatora świadczącego taką usługę.

Reklama Reklama

Orlen przyznaje, że ma doświadczenie operacyjne, pozwalające giełdowej spółce rozwijać w kolejnych latach usługi bunkrowania. „O wszystkich nowych projektach inwestycyjnych oraz kluczowych kontraktach informujemy za pośrednictwem oficjalnych kanałów komunikacji spółki w momencie ich rozpoczęcia” – zastrzega biuro prasowe Orlenu.

Jedyna próba tankowania LNG przez prom z bunkierki odbyła się 11 listopada 2025 r., kiedy zarząd portu oraz prywatny operator promowy TT-Line sprowadzili z Wielkiej Brytanii statek do bunkrowania. Tankowanie promów z cystern samochodowych trwa bowiem kilkukrotnie dłużej niż z bunkierki i uważane jest przez armatorów za nieekonomiczne.