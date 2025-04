Obecnie CPK realizuje przetargi szacowane łącznie na ok. 4 mld zł. Duża część tej kwoty dotyczy budowy tunelu i systemu bagażowego. Pierwszy z nich związany jest z wydrążeniem tunelu dalekobieżnego na linii kolejowej nr 85 w Łodzi. Drugi ma na celu zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie Systemu Obsługi Bagażu dla Lotniska CPK. W ubiegłym roku CPK ogłosiła ok. 60 postępowań przetargowych na ponad 8,3 mld złotych.

Lotnisko razem z koleją za 7 lat

Nowe lotnisko krajowe ma zostać uruchomione pod koniec 2032 roku, czyli równo z pierwszym odcinkiem Kolei Dużych Prędkości. Według harmonogramu budowy kolejowej linii „igrek” (z Warszawy przez Łódź do Poznania i Wrocławia), cała trasa szybkiej kolei z Warszawy do Łodzi przez CPK zostanie oddana do użytku w 2032 r. Będzie to pierwsza linia KDP w Polsce. W dalszej kolejności realizowany będzie odcinek do Poznania i Wrocławia – oba mają być gotowe w 2035 r.

Zakłada się, że w 2032 roku podróż między Warszawą i Łodzią skróci się do 40 minut. W trzy lata później z Warszawy do Wrocławia powinniśmy jechać w czasie 1 godz. 40 min. Linia Y przełoży się na skrócenie czasu przejazdu także w innych relacjach, np. Wrocław – Lublin i Warszawa – Szczecin.

W końcu marca CPK otrzymała pozwolenia na budowę nowych linii wysokiego napięcia. To pierwsze decyzje administracyjne, które są niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia prac budowlanych na terenie powstającego lotniska. Nowe linie zastąpią dotychczasowe, przewidziane do likwidacji odcinki.