Ukraińcy chcą wrócić do latania. Celują już w kwiecień 2025 roku

Ukraińcy chcą zdążyć przed sezonem wakacyjnym

Teraz, jak podaje ukraiński „The Kyiv Independent”, Tetiana Romanowska, dyrektor generalna lotniska we Lwowie jest zdania, że ponowne uruchomienie operacji komercyjnych z tego portu jest wykonalne już w kwietniu czy maju. A gdyby się to nie udało, to w każdym razie nie później niż latem 2025.

Jej zdaniem do powrotu do Lwowa gotowych jest przynajmniej pięciu, a być może nawet siedmiu przewoźników, wśród nich Wizz Air i LOT, które chcą dać w ten sposób „silny wyraz solidarności z Ukrainą”. Gotowy ma być także ukraiński przewoźnik Skyup Airlines, który szykuje się jako pierwszy do uruchomienia lotów czarterowych ze Lwowa. Ukraińska linia jest gotowa do pojawienia się już w miesiąc po otwarciu lotniska i ma sporą siatkę połączeń z portów europejskich. - Teraz chcieliby także latać tam z lotnisk na Ukrainie - mówiła Tetiana Romanowska. Jak na razie Skyup oferuje wycieczki najczęściej z wylotem z polskich lotnisk.

Ukraińskie lotniska po pierwszych audytach

— W 2025 roku pojawili się u nas przedstawiciele linii lotniczych, przeprowadzili własne audyty i teraz analizują sytuację. Wizz Air taki audyt zrobił już w 2024 roku. A kiedy zostanie podjęta decyzja o ponownym otwarciu przestrzeni powietrznej, przedstawiciele zagranicznych przewoźników pojawią się u nas ponownie i będą gotowi do uruchomienia operacji w ciągu 3-4 dni — mówiła Tetiana Romanowska.

Szefowa lwowskiego lotniska nie ukrywa, że ma nadzieję na włączenie portu do operacji jeszcze w sezonie letnim (zaczyna się 1 kwietnia), bo wtedy ruch jest największy i długo jest jasno, co zwiększa bezpieczeństwo operacji. — Jeśli więc rzeczywiście uda się uruchomić pierwsze loty już w kwietniu, bądź maju, byłoby to dla nas bardzo korzystne — mówi Tetiana Romanowska.

Na początku marca swoją delegację wysłał na Ukrainę łotewski AirBaltic. Jej zadaniem była ocena warunków niezbędnych do wznowienia operacji. Łotysze widzą możliwość latania nie tylko ze Lwowa, ale i z Kijowa. Dodatkowo jeszcze AirBaltic planuje połączenie Kijowa z pozostałymi stolicami bałtyckimi — z Wilnem i Tallinnem.