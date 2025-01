LOT wprowadza odroczone płatności. Kup bilet, zapłać później

Usługa Cash & Miles w PLL LOT. Wymień mile na bilet

Kolejna usługa, jaką wprowadza przewoźnik, jest skierowana do uczestników programu lojalnościowego Miles & More. Będą oni mogli zakupić bilet z wykorzystaniem zgromadzonych mil za pośrednictwem usługi Cash & Miles, nie wliczając w to podatków i opłat. Pozostałą kwotę bądź dodatkowe usługi opłacić mogą kartą płatniczą.

Aby skorzystać z tej usługi, należy spełnić dwa warunki:

na koncie uczestnika musi widnieć polski adres korespondencyjny

minimalna wartość musi wynosić 3 tys. mil.

LOT zaznacza, że pasażerowie samodzielnie decydują, ile mil chcą wymienić na bilety lotnicze. Korzystając z usługi Cash & Miles, w dalszym ciągu mogą również gromadzić mile w programie lojalnościowym.

– Cash & Miles to nowość dla pasażerów LOT-u, która gratyfikuje częste podróżowanie i zaprasza do dalszego odkrywania nowych kultur, miejsc oraz smaków. Dzięki niej każdy uczestnik programu lojalnościowego Miles & More sam może zdecydować, ile mil wymieni na bilet w danej transakcji. Poprzez tę funkcję chcemy udostępnić naszym pasażerom jeszcze więcej możliwości. Wierzę, że ten produkt przyczyni się do znacznie częstszych decyzji o realizowaniu podróżniczych marzeń – powiedziała Małgorzata Bichta-Bartoszek.