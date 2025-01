Ryanair nie odpuszcza awanturom w samolotach. Domaga się interwencji Brukseli

Przez agresywne zachowanie pasażera samolot został zmuszony do przekierowania do Porto, gdzie wylądował, a pasażera z pokładu zabrała policja.

Co i ile kosztowało Ryanaira w związku z chuligańskim wybrykiem pasażera?

W związku z wymogami dotyczącymi godzin pracy, samolot, załoga i ponad 160 pasażerów zostało zmuszonych do przenocowania na lotnisku w Porto, a koszty zakwaterowania czy posiłków zostały w całości sfinansowane przez Ryanaira. Linia lotnicza musiała również zapewnić dodatkowy samolot i załogę do obsługi opóźnionego lotu powrotnego z Lanzarote do Dublina, który odbył się 10 kwietnia 2024 roku.

Nieplanowane lądowanie spowodowało, że ponad 160 pasażerów i 6 członków załogi musiało przenocować w hotelu w Porto. Trzeba było im zapewnić także wyżywienie. Wszystkie koszty związane z tym wydarzeniem wyniosły - jak udowodnił przewoźnik - ponad 15 tys. euro. W tym koszty dodatkowego paliwa linia wyliczyła na 800 euro, a noclegi dla pasażerów i załogi – 7 tys euro. Opłaty i obsługa samolotu na lotnisku w Porto kosztowały 2,5 tys. euro, koszty załogi zastępczej - 1,8 tys. euro, portugalska obsługa prawna (do początku stycznia 2025) - 2,5 tys. euro. A na 750 euro wycenili Irlandczycy utracone wpływy ze sprzedaży biletów lotniczych. Łącznie daje to 15,35 tys. euro.

Według Ryanaira winni są nie tylko pasażerowie, ale i lotniskowe przepisy

Przy tej okazji Ryanair zwrócił się, po raz kolejny do Komisji Europejskiej o wprowadzenie przepisów ograniczających sprzedaż alkoholu na lotniskach. Bo to właśnie pasażerowie „pod wpływem” najczęściej wywołują awantury na pokładach samolotów. Przewoźnik wskazuje, że w sytuacji, kiedy loty są często opóźnione, pasażerowie w oczekiwaniu na swój rejs często piją alkohol. I nie ma tutaj jakichkolwiek ograniczeń.