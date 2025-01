Brukselo! Zreformuj transport lotniczy! Manifest szefa Ryanaira

• Likwidacja ograniczeń w ruchu na lotniskach. Jako przykład złego zarządzania wskazuje na nałożenie limitu 32 mln pasażerów rocznie na lotnisku w Dublinie.

Niskie taryfy pomogą unijnej gospodarce

— Jeśli tych reform pilnie nie przeprowadzimy, to nie ma co liczyć na ożywienie w europejskiej branży lotniczej, która pilnie potrzebuje deregulacji i rewitalizacji, tak jak i cała unijna gospodarka. Komisja Europejska w nowym składzie, która nadal jest pod kierownictwem Ursuli von der Leyen niech wreszcie przestanie mówić o koniecznym wzroście gospodarki, tylko spowoduje, że stanie się on rzeczywistością. Weźcie się wreszcie za niesprawny system kontroli lotów, znieście podatki od lotnictwa i wróćcie do zasad swobodnego przepływu ludzi po całej Europie. Nasze niskie taryfy zrobią resztę — mówił Michael O’Leary.

Ryanair sam ma wielkie plany na przyszłość. W ciągu tej dekady zamierza zwiększyć liczbę pasażerów z 200 do 300 milionów i włączyć do floty 350 nowych samolotów. W tym roku ma nadzieję, że Boeing mu dostarczy 29. maszyn.