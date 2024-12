Wypadki lotnicze. Profesjonalizm załóg i technologie ratują pasażerów

Świat wtedy zobaczył, jak powinna przebiegać modelowa ewakuacja. Wśród uratowanych byli wszyscy pasażerowie i załoga liniowca, życie stracili natomiast ratownicy ze straży przybrzeżnej.

Ofiar śmiertelnych mogło być znacznie więcej

Pojedyncze ofiary katastrof lotniczych odnotowano również w kilku krajach Afryki, w Stanach Zjednoczonych oraz na Litwie.

Tych ofiar mogło być jednak znacznie więcej, gdyby nie profesjonalizm załóg — zarówno w przypadku azerskiej katastrofy, jak i dzięki coraz bezpieczniejszym maszynom napakowanym zaawansowanymi technologiami.

To doskonale wyszkolona załoga i kapitan Boeinga 737 MAX-9 należącego do Alaska Airlines uratowali pasażerów i samych siebie, kiedy źle umocowane drzwi-zaślepka zostały wyssane przez różnicę ciśnień 5 stycznia 2024 roku. Maszyna, która wykonywała rejs z Portland w Oregonie do Ontario w Kalifornii z 171 pasażerami na pokładzie i 6 członkami załogi, bezpiecznie zawróciła do Portland. Ze znajdujących się na pokładzie osób tylko 7 pasażerów i jeden członek załogi odnieśli lekkie obrażenia.

Największą ofiarą stał się wtedy producent samolotu — Boeing, bo incydent w Alaska Airlines spowodował ingerencję władz w Waszyngtonie i regulatora lotów — Federal Aviation Administration — w to, jak wygląda zarządzanie bezpieczeństwem produkcji w tym koncernie. Stanowisko stracił prezes Boeinga, David Calhoun, a sam Boeing do dzisiaj nie może się podnieść z zapaści, jaką sam sobie zafundował.