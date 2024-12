Czytaj więcej Wypadki Katastrofa azerskiego samolotu: Relacja jednego z pasażerów Pasażer samolotu azerskich linii lotniczych, który rozbił się w środę w pobliżu miasta Aktau w Kazachstanie, w rozmowie z agencją Reutera relacjonował jak wyglądała ostatnia faza lotu.

Próbowali wskazać Embraera, jako winnego katastrofy

Tuż po tragicznym w skutkach lądowaniu, w którym przeżyli jedynie ci, którzy znajdowali się w tylnej części maszyny, prokremlowskie media sugerowały, że katastrofa została spowodowana wadliwym systemem nawigacji w EMB 190. Przypomniały, że taka sama maszyna należąca do kazachskich linii Astana miała podobne kłopoty w 2018 roku podczas przelotu nad Portugalią. Wtedy piloci również nie byli w stanie utrzymać sterowności maszyny, autopilot nie działał, a załoga zgłosiła sytuację awaryjną. Samolot wówczas leciał do Mińska, a stamtąd do Ałmatów w Kazachstanie. Do katastrofy nie doszło, ponieważ piloci wyłączyli automatyczne prowadzenie maszyny i przejęli nad nią kontrolę. Ostatecznie wylądowali bez większych problemów. Maszyna jednak została uszkodzona i nie nadawała się do dalszej eksploatacji. Jako przyczynę awarii podano wówczas niewłaściwe podłączenie kabli do lotek znajdujących się na skrzydłach.

W azerskiej katastrofie przyczyną było ostrzelanie maszyny. Tego dowodem są dziury po pociskach w kadłubie samolotu.