PKP Intercity uruchamia więcej połączeń w święta. Przejazdy mają być też szybsze

Ten rok był wyjątkowo udany dla polskiego przewoźnika kolejowego. PKP Intercity zanotowało najwyższe w historii wyniki przewozowe – od stycznia do listopada przewiozło 72,5 mln pasażerów. Przewoźnik zamierza zakończyć 2024 r. jeszcze bardziej imponującym wynikiem – jak szacuje, liczba podróżnych wyniesie rekordowe 79–80 mln.

PKP Intercity: Więcej połączeń, dodatkowe wagony, skrócone czasy przejazdów w święta

Firma oświadczyła w czwartkowym komunikacie, że jest gotowa na wzmożony ruch w okresie świąteczno-noworocznym. Od 20 grudnia do 2 stycznia PKP Intercity planuje wzmocnić 450 najpopularniejszych pociągów krajowych i międzynarodowych ponad 617 dodatkowymi wagonami. Przewoźnik zapowiedział również, że będzie na bieżąco analizować frekwencję w pociągach i w razie potrzeby oraz możliwości technicznych zwiększy liczbę miejsc siedzących w składach.

Jak przypomniało PKP Intercity, 15 grudnia wszedł nowy rozkład jazdy na sezon 2024/2025. Zapewnia on podróżnym 505 połączeń w okresie świątecznym, czyli o 51 więcej niż w poprzednim sezonie. Od połowy grudnia skróceniu uległy także czasy przejazdów, między innymi z Warszawy do Szczecina, z Krakowa do Zakopanego czy z Wrocławia do Gdańska.

Przewoźnik przekonuje, że podróże staną się też wygodniejsze. Z 303 do 359 zwiększyła się bowiem liczba pociągów kategorii IC obsługiwanych elektrycznymi zespołami trakcyjnymi (EZT) lub zestawionych z nowych i zmodernizowanych wagonów. Jak podkreśla PKP Intercity, dla pasażerów oznacza to możliwość podróży w komfortowych warunkach, w ogrzewanych pojazdach z gniazdkami elektrycznymi, urządzeniami wzmacniającymi sygnał telefonii komórkowej czy udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami.