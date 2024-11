Będą zakłócenia w podróżach lotniczych. Francuzi i Włosi protestują

To tylko zapowiedź potencjalnych kłopotów w podróży, z jakimi pasażerowie muszą się liczyć w listopadzie. Do końca miesiąca zapowiedzianych jest jeszcze kilka innych protestów.

Efekty strajku się skumulują

Chociaż strajk rozpocznie się 12 listopada o godz. 13-tej, a zakończy się o 17-tej, Włosi już ostrzegli, że gwarantują rozkładowe operacje lotnicze tego dnia jedynie w godzinach 18-21.

To efekt strajku kontrolerów ruchu lotniczego zrzeszonych w związku UNAV na lotniskach w Rzymie (Fiumicino), w Bolonii, Neapolu, Pescarze i Perugii. Włosi jednak ostrzegają, że skutki protestu szybko się skumulują i będzie on odczuwalny w całym kraju i to przez wiele godzin. Tym bardziej, że do kontrolerów przyłączyli się jeszcze bagażowi z lotnisk w Rzymie, Bolonii i Katanii. Warto w tej sytuacji, jeśli jest to tylko możliwe, podróżować jedynie z bagażem podręcznym.

Z Polski do Włoch latają LOT, Wizz Air i Ryanair. I to przede wszystkim ich operacje mogą ucierpieć.