Plany rozbudowy i remontu portu lotniczego we Wrocławiu omówiono podczas czwartkowej konferencji. Spotkaniu przewodniczyły władze samorządowe Dolnego Śląska i przedstawiciele lotniska.

Zmiany na lotnisku we Wrocławiu. Czego dotyczy inwestycja?

Jak podaje portal wroclaw.pl, w czwartek 10 października zarząd Portu Lotniczego Wrocław podpisał umowę z przedstawicielami firmy Strabag Infrastruktura Południe. Firma będzie wykonawcą inwestycji, która obejmie m.in. budowę nowej płyty postojowej dla 12 samolotów pasażerskich. Na razie wybrano wykonawcę pierwszego etapu rozbudowy lotniska. Ta część inwestycji ma kosztować ok. 376 milionów złotych, z czego 200 milionów pochodzi ze środków Unii Europejskiej. Jak podkreślił wiceprezes Portu Lotniczego Wrocław Cezary Pacamaj, pierwsze plany inwestycji powstały już w 2019 roku.

Cel inwestycji: Obsługa od 8 do 10 milionów pasażerów

W trakcie konferencji wyjaśniono, że głównym celem rozbudowy lotniska są plany przyjęcia większego ruchu lotniczego. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, w pierwszej połowie 2024 roku wrocławskie lotnisko przyjęło ponad 2 miliony pasażerów. Według prognoz pod koniec tego roku ruch może wzrosnąć nawet do 4,5 miliona pasażerów. Terminal jest obecnie przystosowany do obsługi ok. 4 milionów pasażerów w ciągu roku. Rośnie także ruch lotniczy, a wrocławskie lotnisko (podobnie jak porty lotnicze w Rzeszowie i Krakowie) pełni również funkcję wojskową.

Po przebudowie portu lotniczego znacząco zwiększy się przepustowość placówki. Jak podkreślono w trakcie konferencji, rozbudowa pozwoli obsłużyć równolegle 28 statków powietrznych. Obecnie możliwa jest równoczesna obsługa ok. 16 samolotów. Planowane zmiany pozwolą także na obsługę dużych statków powietrznych i rozbudowę sieci nowych połączeń lotniczych.