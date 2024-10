W PKP Cargo pracownicy stracili kolejne przywileje

PKP Cargo nadal ma tymczasowy zarząd

Zgodnie ze statutem kadencja zarządu i rady nadzorczej trwa trzy pełne lata obrotowe. Obecnie ścisłe kierownictwo spółki działa w niepełnym i tymczasowym składzie osobowym. Co więcej, nie wiadomo kiedy to się zmieni. Od kilku miesięcy w zarządzie są trzy osoby delegowane z rady nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji kierowniczych. Poza Wojewódką, w skład tego organu spółki wchodzi Monika Starecka, p.o. członka zarządu ds. finansowych oraz Paweł Miłek, p.o. członka zarządu ds. handlowych.

Z kolei w skład rady nadzorczej PKP Cargo wchodzi obecnie 11 osób, w tym te delegowane do czasowego pełnienia funkcji kierowniczych w zarządzie spółki. Ponadto znajduje się w niej trzech przedstawicieli pracowników (Tomasz Pietrek, Jarosław Ślepaczuk i Henryk Grymel). W tym gronie jest też Grzegorz Lato (prezes firmy Masfalt), powołany do rady nadzorczej na ostatnim walnym zgromadzeniu. W trakcie obrad z rady odwołano za to Izabelę Wojtyczkę.