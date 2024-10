Trzeba mieć tego świadomość, że jesteśmy zależni od istniejącej już infrastruktury. Nawet jeśli mamy ERTMS, trzeba ten system połączyć z infrastrukturą już działającą na torach. Wdrożenie zajmuje czas, może nawet zbyt dużo czasu, i to powinniśmy przyspieszyć także przez opracowanie standardowych rozwiązań wdrożeniowych. Co więcej, modernizując i zwiększając przepustowość linii, inwestorzy chcą zwykle utrzymać je w eksploatacji. W efekcie realizacja projektów wymaga zwykle dużo czasu. Podejście Niemiec jest teraz inne – zamykają linie, aby przyspieszyć prace. Zobaczymy, czy będzie to skuteczne rozwiązanie.

Czy kraje UE zdążą przygotować system TEN-T w przewidzianym czasie?

Sieć TEN-T jest absolutnie kluczowa w połączeniu Europy oraz zapewnieniu efektywnego przepływu pasażerów i towarów. Potwierdzają to raporty Letty i Draghiego – ukończenie sieci ma fundamentalne znacznie dla konkurencyjności UE. Państwa członkowskie i KE potwierdziły niedawno terminy ukończenia TEN-T: do 2030 r. sieć bazowa, do 2040 r. – rozszerzona sieć bazowa, a do 2050 r. – sieć kompleksowa. Teraz w kontekście dyskusji budżetowych niezbędne jest przeznaczenie odpowiedniego poziomu inwestycji na główne linie.

Czy te wielkie inwestycje nie zwiększą nadmiernie kosztów korzystania z kolei?

Największą częścią w cenie biletu kolejowego jest opłata za dostęp do torów, która nie jest bezpośrednio związana z poziomem inwestycji po stronie zarządców infrastruktury. Ale jeśli zwiększymy przepustowość linii, cena dostępu do infrastruktury przeliczona na miejsce będzie niższa. Przykładem jest linia Paryż–Lyon, którą obsługuje 13 pociągów na godzinę, a po modernizacji będzie ich 16. Zatem koszt infrastruktury nie będzie wyższy w przeliczeniu na pociąg lub miejsce, ponieważ pojemność torów powiększy się o 20 proc.

Czy wyższa prędkość może podnieść stopień wykorzystania torów? Jak szybko mogą pojechać pociągi?