Spółka CPK ma już ponad 1400 hektarów ziemi pod lotnisko

"Do Programu Dobrowolnych Nabyć (PDN) zgłosiło się w sumie - także poza obszarem objętym decyzją lokalizacyjną dla Lotniska CPK - ponad 1400 osób posiadających prawie 4000 hektarów. Z tej puli spółka CPK zakupiła dotychczas 1593 działki" - przekazała w komunikacie spółka Centralny Port Komunikacyjny. Dodano, że dzięki aktom notarialnym podpisanym w ciągu ostatnich dni łączna suma powierzchni nabytych nieruchomości to 1410 ha.

Czytaj więcej Transport CPK podpisała kluczową umowę. Coraz bliżej megalotniska niedaleko Warszawy Uruchomienie pierwszej trasy Kolei Dużych Prędkości pomiędzy Warszawą a Łodzią zaplanowano na 2032 r. Odcinki Łódź – Wrocław i Sieradz - Poznań mają być gotowe do 2035 r.

Spółka poinformowała, że rozbiórki budynków zakończono na ponad 130 działkach. Ten proces jest kontynuowany na kolejnych terenach wraz z postępem procesu nabywania gruntów - w ramach PDN i zgodnie z harmonogramem prac rozbiórkowych - zapewniono. Na pozyskanych przez CPK działkach trwają też prace przygotowawcze, a dla zainteresowanych mieszkańców spółka organizuje i finansuje przeprowadzki.

"Wszystko wskazuje na to, że to nie koniec nabyć nieruchomości w ramach PDN. Podpisane protokoły uzgodnień, które poprzedzają zawarcie aktów notarialnych, dotyczą kolejnych ok. 200 ha, a w negocjacjach są następne nieruchomości" - poinformowała spółka CPK.

CPK informuje o bonusach finansowych dla sprzedających

Obszar objęty wnioskiem o wydanie decyzji lokalizacyjnej dla Lotniska CPK, dla którego spółka potrzebuje pozyskać nieruchomości, to ok. 2500 ha. Zakończenie negocjacji z mieszkańcami i sprzedaży nieruchomości w ramach PDN powinno nastąpić przed wydaniem decyzji lokalizacyjnej w pierwszej instancji. Termin decyzji zależy od Wojewody Mazowieckiego, który obecnie prowadzi w tej sprawie postępowanie administracyjne.