Szwecja: Mieszkańcy chcą płacić nowym sąsiadom, by uratować lokalną szkołę

Szwedzkie miasteczko Glommersträsk zapłaci po 10 tys. koron (ok. 875 euro) pierwszym pięciu rodzinom, które zamieszkają w okolicy pod warunkiem, że mają dzieci w wieku szkolnym (6-15 lat), które przez co najmniej rok będą chodzić do lokalnej szkoły podstawowej.