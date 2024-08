Inwestorzy wierzą w plan naprawy PKP Cargo

Przy okazji zarząd powtórzył, że działania restrukturyzacyjne obejmują też zwolnienia grupowe i otwarcie postępowania sanacyjnego. W spółce pracę ma stracić do 30 proc. zatrudnionych, czyli do 4142 osób. Proces zwolnień grupowych został uruchomiony 14 sierpnia i ma potrwać do końca października. PKP Cargo oszacowało, że rezerwa dotycząca restrukturyzacji zatrudnienia wyniesie około 249 mln zł, a roczne przewidywane oszczędności związane z redukcją kosztów osobowych wynikające ze zwolnień grupowych sięgną ok. 423,4 mln zł.

Do otwarcia postępowania sanacyjnego doszło pod koniec lipca. M.in. chroni ono przewoźnika przed wierzycielami i ułatwia zwolnienia. Zarząd zaznacza, że wszystkie podjęte dotąd działania mają na celu uratowanie firmy i długoterminowe przywrócenie jej płynności oraz konkurencyjności, przy jednoczesnym zachowaniu jak największej liczby miejsc pracy.

Walka o przychody

Aby wyjść na prostą, PKP Cargo musi też mocno walczyć o stronę przychodową. Spółka właśnie podała, że wraz z zależnym PKP Cargo Service złożyła najlepsze oferty w przetargu organizowanym przez Tauron Ciepło na wykonanie usługi transportu węgla.

Jeśli dojdzie do podpisania umowy, co jest wysoce prawdopodobne, gdyż cena stanowi kluczowe kryterium, konsorcjum zrealizuje przewóz 465 tys. t surowca za łączną kwotę 14,6 mln zł brutto.

Wcześniej podano, że ArcelorMittal zaakceptował przedstawione przez spółkę propozycje dotyczące zawarcia dwóch umów na przewozy około 6 mln ton różnych towarów w ciągu dwóch lat. Z kolei Enea Trading zamówiła przewozy 9 mln ton węgla z LW Bogdanka do Enei Wytwarzanie. Wartość kontraktu wynosi 138,4 mln zł brutto.