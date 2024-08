Czyli trzeba wrócić do przepisów, które bardzo ściśle określały, jak wykorzystać drony do celów pokojowych, pomocy humanitarnej. W tej chwili mamy prawdziwą wolnoamerykankę. To bardzo niebezpieczne, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę to, co się dzieje na świecie, wojnę za naszą granicą czy korzystanie przez terrorystów z dronów nad Morzem Czerwonym.

Największe doświadczenie w operacjach dronów i systemów antydronowych w Europie mają Ukraińcy. Są w tym prawdziwymi mistrzami, stworzyli własne systemy i gdy wojna się skończy, będą szukali zajęcia. Warto będzie wtedy z ich doświadczenia skorzystać

Która z organizacji w Polsce czy za granicą byłaby w stanie stworzyć ramy do zmierzenia się z tym wyzwaniem?

W Polsce jest to zdecydowanie Urząd Lotnictwa Cywilnego, który jest regulatorem rynku lotniczego. To organ państwowy, powinien więc dostrzec problem i zorientować się w jego rozmiarach. Dokładnie przyjrzeć się, kto i jak u nas korzysta z dronów. Nie trzeba tutaj wymyślać nic nowego, bo Amerykanie stworzyli sprawnie działające przepisy.

W Unii Europejskiej musi zająć się tym pilnie nowy Parlament Europejski i zdecydować, co można zrobić, żeby europejskie niebo było bezpieczne. To także zadanie dla Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego we współpracy z amerykańską Federalną Agencją Lotnictwa.

Bezpieczne niebo nie jest problemem polskim, ale Europy i świata. I nie może być możliwości dowolnych zakupów i korzystania z dronów. Rozwój tego rynku trzeba zatrzymać do czasu, aż zostanie uregulowany prawnie.