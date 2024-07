Aeroflot nie chce rosyjskich Superjetów. Zrywa umowę

Plany dostaw rosyjskich samolotów, zapisane w kompleksowym programie rozwoju przemysłu lotniczego do 2030 roku, zweryfikowała wojna wywołana przez Kreml. W maju 2024 r. producent przesunął „o kilka lat” terminy wprowadzenia większości samolotów na rynek. Obecnie MS-21 zamiast 2024 ma nastąpić w 2025 r., a SJ-100 w 2026 r. To efekt rosyjskiej agresji na Ukrainę, która skutkowała sankcjami Zachodu m.in. na rosyjski sektor lotniczy.

Bez importu nie ma rosyjskich samolotów

Sankcje znacznie ograniczyły dostęp do zagranicznych komponentów i technologii, co utrudnia produkcję i serwisowanie samolotów. Bo tak naprawdę rosyjskie SSJ-100 składają się w 80 proc. z importowanych głównie z Francji części.

Ograniczenia w dostawach z krajów Wspólnoty i Stanów Zjednoczonych zmusiły rosyjskich producentów do poszukiwania alternatywnych źródeł komponentów, co wymagało czasu i znacznych inwestycji finansowych. W rezultacie terminy produkcji i dostawy samolotu uległy znacznemu opóźnieniu. Rosyjski przewoźnik nie chce też ryzykować, bo części z tzw. zaprzyjaźnionych krajów, czyli głównie z Chin, nie muszą być równie dobrej jakości co francuskie.

Za serwis, projektowanie i produkcję części do silników SaM-146 montowanych na samolotach Superjet odpowiadała francuska firma Safran, która w marcu 2022 roku wycofała się ze wspólnego przedsięwzięcia z Rosjanami i zaprzestała wspierania projektu kraju agresora. Rosyjscy projektanci nigdy nie byli w stanie zastąpić francuskiego silnika. W sierpniu ubiegłego roku ministerstwo przemysłu i handlu pokazało pierwszy lot SJ-100 z krajowymi komponentami. Odnotowano, że w samolocie wymieniono około 40 części i zespołów, w tym awionikę, podwozie i układ zasilania, ale silnik pozostał „francusko-rosyjski”, a tak naprawdę francuski. Rosjanie mają jeszcze kilka oryginalnych silników i to wszystko.

Sankcje dotknęły także serwis i naprawy samolotów będących już w eksploatacji. Firmy lotnicze borykają się z niedoborami części zamiennych i sprzętu potrzebnego do utrzymania samolotów w dobrym stanie. Prowadzi to do wydłużenia przestojów i zmniejszenia dostępności floty.