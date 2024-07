Czy rozmawiacie z PKP o szerszej współpracy? Na Ukrainie macie usługę Uber Travel, wdrożoną wspólnie z kolejami ukraińskimi, która integruje przejazdy Uberem z podróżami pociągami. W Wielkiej Brytanii współpracujecie z wieloma liniami kolejowymi, umożliwiając zakup biletów bezpośrednio w aplikacji. Czy podobne rozwiązania mogą trafić nad Wisłę?

Chcielibyśmy, bo celem tej aplikacji jest udostępnianie wszystkich opcji mobilności, nie tylko przewozów taxi. Stąd oferujemy dostawy jedzenia, we wspomnianej Wielkiej Brytanii dostępny jest zakup biletów na pociąg czy prom. Szukamy ciekawych kierunków rozwoju, czego przykładem jest Uber by Women, produkt stricte dla kobiet. Ta usługa przewozu dla pasażerek, świadczona przez kobiety, które kierują taksówką, to ewenement. Jesteśmy pierwszym krajem, który zaproponował takie rozwiązanie, wyprzedziliśmy nawet Stany Zjednoczone. Dostaliśmy zgodę od centrali na start z tym produktem i efekty są bardzo dobre – pasażerki wskazują, że na auto kierowane przez kobietę są w stanie poczekać nawet 10 minut dłużej. Usługę świadczymy w Warszawie i Krakowie, a planujemy wprowadzić ją w kolejnych miastach. To pilotaż w skali globalnej, niewykluczone więc, że na innych rynkach usługa też zostanie wdrożona.

„Werbowanie” kobiet na kierowczynie Ubera to też dla was sposób na zasypanie tego potężnego niedoboru rąk do pracy w tej branży?

Nie ukrywam, iż liczymy na to, że kobiety będą coraz chętniej korzystały z Ubera jako źródła przychodów. Do tej pory pań na naszej platformie było niewiele, ale to już się zmienia. Mam nadzieję, że produkty jak Uber by Women przekonają kobiety, że to może być bezpieczne, elastyczne i dobrze płatne zajęcie.

Również Ukrainki, które licznie uciekły do Polski przed wojną?

Jak najbardziej. Jeżeli przyjechały one tu w 2022 r. to już spełniają warunek 185 dni rezydencji w naszym kraju. Teraz wystarczy, że wystąpią o polskie prawo jazdy, a będą mogły jeździć w naszej platformie. W przypadku kobiet, zwłaszcza mających małe dzieci, to atrakcyjne zajęcie, bo nie wymaga dostępności od godz. 8 do 16. Jeździć można w dogodnym momencie. Dla Ukrainek, które znalazły się w naszym kraju z dziećmi, to mocny argument.

Chcecie współpracować z tradycyjnymi taksówkarzami, zaprosić do pracy kobiety. Gdzie jeszcze widzicie potencjał, by zapełnić lukę podażową? Myślicie o obcokrajowcach?

Obcokrajowcy muszą mieć polskie prawo jazdy. Obecnie z tego powodu z tygodnia na tydzień ubywa nam kierowców. Pamiętajmy, że oprócz kierowców którzy nie zdążyli wymienić dokumentów, nowi także nie mogą dołączyć – dotychczas do platformy dołączało nawet 6 tys. kierowców tygodniowo. Teraz widać ten spadek. Do tej pory dominującą ich grupą na naszej platformie byli Ukraińcy, a w dalszej kolejności Białorusini i Gruzini. Teraz dość liczną nową grupą, która zaczęła się pojawiać, są Turcy. Widzimy, że dochodzi do imigracji zarobkowej z tego kierunku. Czy to rosnące zainteresowanie jazdą na naszej platformie wśród tej grupy się utrzyma w kontekście znowelizowanych przepisów? Wątpię. Tym bardziej,że np. w Berlinie też jest spory niedobór kierowców, a tam średnia wartość kursu jest dużo wyższa niż w Polsce. Można spodziewać się, że kierowcy z Turcji czy byłych republik radzieckich pojadą na inne rynki.