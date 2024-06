W Polsce spory o CPK, a Węgrzy zbudują własny. Po to odkupili lotnisko w Budapeszcie

Rząd Węgier i Vinci Airports zaprezentują w lipcu plan dla lotniska w Budapeszcie

Lotnisko w Budapeszcie to zdecydowanie najlepszy port lotniczy w naszym regionie. W rankingach, w których głosują pasażerowie, zawsze jest w czołówce.

AviaAlliance dobudował tam terminal dla linii niskokosztowych i ogromną część komercyjną. Od czasu prywatyzacji liczba odprawianych pasażerów się tam podwoiła. W 2023 r. odprawiło się tam 14,7 mln osób, a zysk netto wyniósł 74 mln euro. To także ogromny port cargo, co jest zrozumiałe w sytuacji, kiedy to właśnie Węgry są chętnie wybierane przez inwestorów zagranicznych, zwłaszcza z branży motoryzacyjnej. Nie mówiąc o tym, że porównywany z Wiedniem Budapeszt sam w sobie jest wielką atrakcją turystyczną.

Jak na razie, nie ma oficjalnych planów dotyczących budapeszteńskiego lotniska. Jedyne, co zostało ujawnione, to cena. Ale węgierskie plany idą znacznie dalej niż zasada „więcej tego samego” — wynika z nieoficjalnych informacji krajowych mediów.

Węgry chcą mieć swój CPK. Połączenie wschód-zachód

Bo w Budapeszcie ma powstać największy port przesiadkowy w naszym regionie. We wspólnych planach rządu i Vinci Airports, który ma być zaprezentowany w lipcu, jest punkt o „połączeniu stolic na wschodzie i na zachodzie”. Lotnisko ma stać się również jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie na świecie. I „będzie służyło tak ludności, jak i gospodarce kraju”. Wiadomo także, że Chińczycy mają w planach budowę szybkiej kolei prowadzącej z Serbii do Budapesztu i najprawdopodobniej podciągną ją do lotniska. Rząd węgierski ma doskonałe stosunki z Chińczykami.

Jak na razie związany z rządem Nézőpont Institute wyliczył, że dotychczasowa inwestycja w lotnisko zwróci się w ciągu 25 lat, a w roku 2030 odprawi się tam 30 mln pasażerów. W ostatnim roku przed pandemią było to 16,2 mln.