Nowe urządzenia w PKP Intercity. Będzie łatwiej o napoje i przekąski w podróży

– Finalizujemy prace nad pilotażowym projektem montażu nowoczesnych maszyn vendingowych w wybranych pociągach. To świetna wiadomość dla pasażerów, którzy już niedługo będą mieć całodobowy dostęp do przekąsek, napoi i kanapek, a także to doskonałe uzupełnienie oferty gastronomicznej w przewozach dalekobieżnych – podkreślił Marek Chraniuk, prezes PKP Intercity.

Spółka podała, że realizowane są już ostatnie formalności związane z instalacją automatów w składach PKP Intercity oraz końcowe prace techniczne. Nowe urządzenia pojawią się najpierw w wielofunkcyjnych wagonach typu COMBO. Pasażerowie będą mogli je spotkać w tych pociągach:

• IC Gałczyński relacji Warszawa – Szczecin/Świnoujście – Warszawa;

• IC Strzelecki relacji Warszawa – Gorzów Wielkopolski – Warszawa;

• IC Mewa relacji Warszawa – Szczecin/ Świnoujście – Warszawa;