Bruksela sprawdza największego na świecie producenta taboru kolejowego

Co może teraz zrobić Komisja Europejska?

To pierwsze postępowanie Komisji — która uznała po wstępnej ocenie, że należy przyjrzeć się głębiej — od czasu wejścia w życie w lipcu nowych reguł blokujących subwencje krajów spoza Unii prowadzące do nieuczciwej konkurencji. Nowe reguły zmuszają Brukselę do zajmowania się przetargami o wartości powyżej 250-mln euro. Komisja ma 3 miesiące na wyrobienie sobie opinii. Po tym czasie może zabronić udziału w przetargu, zgodzić się albo zażądać działań zaradczych, by nie doszło do wypaczenia konkurencji.

Podjęto je w okresie pogorszenia stosunków handlowych Unii z Chinami. Pekinowi nie spodobało się sprawdzanie od września zasadności subwencji dla producentów samochodów, w styczniu zaczął własne postępowanie antydumpigowe dotyczące koniaku i okowit z krajów Unii. Kolejne działania UE dotyczą ponad 600 chińskich firm, których działalność Unia chce ograniczyć, bo nie stosują sankcji wobec Rosji. 8 lutego francuska prokuratura finansowa przeprowadziła rewizję w centrali Huawei pod Paryżem.