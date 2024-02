Nowe menu Air France. Odrobina luksusu i elegancji na pokładach

Od 1 lutego w klasie biznes na krótkich trasach na pasażerów Air France czeka nowa oferta cateringowa, za którą odpowiada znany kucharz François Adamski. Z uwagi na krótkie loty, będą to kanapki z dodatkami i serwowanymi do nich winami i szampanem (podawanymi w szklanych kieliszkach). Do tego jest szeroki wybór gorących i zimnych napojów bezalkoholowych.

Nowe menu opracował wybitny francuski szef kuchni François Adamski – zwycięzca najbardziej prestiżowych konkursów kulinarnych Bocuse d'Or i Meilleur Ouvrier de France - współpracujący z Air France za pośrednictwem firmy cateringowej Servair Corporate. Szef kuchni stworzył kolekcję różnego rodzaju kanapek komponowanych z sezonowych i lokalnych produktów, głównie pochodzących z Francji oraz z ryb ze zrównoważonych połowów, zgodnie ze standardami firmy. Kanapki i dodatki podawane są w eleganckich pudełkach i będą się różnić w zależności od pory dnia, a menu będzie zmieniane co miesiąc. Menu Adamskiego będzie dostępne także w lotach na trasach Warszawa-Paryż i Kraków-Paryż.

Swoje pomysły dla Air France François Adamski prezentował też we wpisie przewoźnika w serwisie X (d. Twitter).