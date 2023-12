Bardzo kosztowne ratowanie rosyjskiego lotnictwa

Spokojnie do Delhi i Bangkoku

Tymczasem właśnie to zachodnie sankcje nałożone na Rosję po inwazji na Ukrainę odcięły dostawy kluczowych części i usług konserwacyjnych. Zależna od samolotów produkcji zagranicznej Rosja stanęła więc przed trudnym zadaniem rozwoju własnego przemysłu lotniczego wyłącznie przy użyciu części pochodzących z kraju. Początkowo Rosjanie niespecjalnie przejmowali się naciskiem firm leasingowych, a Władimir Putin zdecydował, że samoloty należące do zachodnich wypożyczalni najprościej będzie znacjonalizować.

Takie rozwiązanie okazało się skuteczne na bardzo krótką metę. Airbusy, boeingi i embraery znajdujące się we flocie rosyjskich przewoźników nie mogły latać do wszystkich krajów, które nawet nie uczestniczyły w sankcjach. Groził im sekwestr ze strony właścicieli. Ostatecznie w tym roku rosyjskie linie - Aerofłot, S7i Ural Airlines poddały się i za pośrednictwem firmy ubezpieczeniowej i za państwowe pieniądze, wykupiły eksploatowane maszyny. Teraz już spokojnie mogą już nimi latać np. do Delhi, czy Bangkoku.

Brak usług dal rosyjskich samolotów

Nadal jednak pozostaje nieuregulowana prawnie sytuacja połowy ich floty. Dodatkowym problemem jest to, że zachodni producenci samolotów Airbus, Boeing i Embraer wstrzymali nie tylko dostawy samolotów, ale dostawy usług i części zamiennych. Ostatnio S7 udało się wynegocjować z firmą leasingową Aer Cap odkupienie 4. silników do airbusów. Ale ta transakcja była wyjątkowa. Utrzymanie eksploatacji samolotów zależy więc przede wszystkim od nadzwyczajnych umiejętności mechaników i oczywiście kanibalizacji. Bo nawet odkupienie zachodnich samolotów nie daje prawa do legalnego zakupu części i usług serwisowych.

„Nasza flota samolotów jest bardzo przeciążona samolotami produkcji zagranicznej” – przyznał w ostatnim tygodniu prezydent Władimir Putin. „Do 2030 r. planujemy wyprodukować ponad 1000 samolotów, własnych. Potrzebna jest ogromna praca".

Dzisiaj wiadomo, że wsparcie dla kluczowej branży produkcji samolotów zostanie utrzymane przez wiele lat, podało Ministerstwo Przemysłu i Handlu „Główny nacisk położony jest na wspieranie sprzedaży, zwiększanie mocy produkcyjnych i tworzenie systemu obsługi posprzedażowej” – podał resort.