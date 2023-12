Lotnisko w Kijowie ma wkrótce znów przyjmować samoloty. Pomogą Koreańczycy

Andrij Jermak zapewniał podczas międzynarodowej konferencji w Kijowie, w ostatni piątek, że będzie to bezpieczne, ponieważ Ukraina jest na to przygotowana. Uczestnicy konferencji, wśród nich była prezydent Irlandii, Mary Robinson oraz były sekretarz generalny ONZ, Ban-Ki-Moon, jako dokumenty upoważniające do wstępu otrzymali symboliczne karty pokładowe. — Mam nadzieję, że wkrótce będą to karty jak najbardziej prawdziwe — mówił doradca prezydenta. — Ten powrót do elementów pokoju jest możliwy, ponieważ Ukraina urosła w siłę. Największe ukraińskie lotnisko było pierwszym obiektem strategicznym, który został zamknięty na Ukrainie w związku z przedostaniem się wojsk rosyjskich przez granicę 24 lutego 2022 r. i jako pierwsze zostanie ponownie otwarte – przekonywał Jermak cytowany potem na stronie internetowej prezydenta Ukrainy.

Koreańczycy gotowi do pomocy

Kilka miesięcy temu Hyundai Engineering & Construction zapowiedział, że przyłączy się do powojennego projektu odbudowy na Ukrainie, podpisał wtedy także umowę z Boryspil International Airport Corporation na projekt odbudowy i rozbudowy lotniska. Odbudowa miała się jednak zacząć dopiero po zakończeniu wojny. Na razie wiadomo, że Koreańczycy obecnie prowadzą studium wykonalności terminalu cargo.

Międzynarodowy Port Lotniczy Boryspol to największe lotnisko na Ukrainie. Położone 29 kilometrów na południowy wschód od Kijowa lotnisko przed wojną obsługiwało 62 procent krajowego ruchu pasażerskiego i 85 procent lotniczego cargo.

Już w maju tego roku Oleksij Dubrewski, dyrektor generalny kijowskiego portu zapewniał, że Boryspol pracuje nad planami naprawczymi. — Wciąż bije serce lotnictwa cywilnego na Ukrainie i bije także serce lotniska Kijów-Boryspol – powiedział podczas konferencji Routes w Łodzi . Dodał wtedy również , że ruch w Kijowie Boryspolu, głównym porcie lotniczym Ukrainy, osiągnął w 2021 r. 9,5 mln pasażerów, czyli ok. 62 ruchu sprzed pandemii. Plany na rok 2022 przewidywały wzrost do 12-13 mln pasażerów w 2022 r.