Autostrady A1, A2 i A4 będą poszerzane o trzeci pas ruchu

Ministerstwo Infrastruktury zatwierdziło program rozbudowy autostrady A4 pomiędzy Katowicami a granicą województwa opolskiego. – Ze względu na bardzo duże obciążenie ruchem, od ponad 60 tys. do ponad 100 tys. pojazdów na dobę, istniejący przekrój autostrady jest niewystarczający – poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Dodatkowy pas ruchu powstanie na długości 60 km. Wraz z jego dobudową trzeba będzie przebudować 11 węzłów drogowych, 6 miejsc obsługi podróżnych oraz m.in. 119 wiaduktów. Na początku przyszłego roku ma być ogłoszony przetarg na przygotowanie tzw. studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, a cały etap przygotowawczy powinien być zakończony w ciągu pięciu lat. Na prace budowlane poczekamy do początku przyszłej dekady.

Reklama

Reklama

Rozbudowany zostanie także fragment A4 pomiędzy Katowicami a Krakowem, który jeszcze do 2027 r. zarządzany będzie przez koncesjonariusza – spółkę Stalexport Autostrada Małopolska. Poszerzenie autostrady będzie polegało na dobudowaniu trzeciego i czwartego pasa na odcinkach pomiędzy węzłem Murckowska i węzłem Byczyna oraz od węzła Byczyna do węzła Balice. W sumie rozbudowa trasy, już po przejęciu jej przez Skarb Państwa, obejmie 60 km.

Obie inwestycje zostały zaplanowane do realizacji w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.), który zakłada poszerzenie A4 na długości od Wrocławia do Tarnowa. Na decyzję środowiskową czeka także plan poszerzenia dolnośląskiego fragmentu A4 – 35 kilometrów trasy od Krzyżowej do Legnicy.

Jeszcze w pierwszej połowie tego roku resort infrastruktury zdecydował o rozbudowie o trzeci pas 35-kilometrowego odcinka A1 pomiędzy Toruniem a Włocławkiem. Powodem jest spodziewany większy ruch wskutek prognozowanego przejęcia pojazdów ze szlaku budowanej ekspresówki S10 – od Bydgoszczy do Torunia oraz pomiędzy Włocławkiem a obwodnicą warszawskiej aglomeracji. Prace budowlane mają ruszyć ok. 2027 r.