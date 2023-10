Bagaż podręczny taki sam w każdej linii lotniczej. To możliwe

Rzeczywiście w tej chwili w kwestii bagażu podręcznego wnoszonego bezpłatnie na pokład panuje absolutna wolnoamerykanka. I dotyczy ona tak wagi, liczby, jak i rozmiarów toreb wnoszonych na pokład bez dodatkowych opłat.

Czytaj więcej Transport Przewoźnik słono zapłaci pasażerom za zaskakiwanie opłatami za bagaż Tani amerykański przewoźnik Spirit Airlines zgodził się zapłacić do 8,25 mln dolarów w ramach ugody z pasażerami, których obciążył niespodziewanymi opłatami za bagaż.

W typowym samolocie Boeinga mieści się 90 większych toreb bagażowych, w standardowym Airbusie - od 75 do 85. Przykład TUI jest ekstremalny, bo praktycznie uniemożliwia podróżowanie, np. z laptopem, czy nawet tabletem, którego nie można włożyć do bagażu rejestrowanego.

Bezpłatny bagaż w Ryanairze może mieć wymiary nie większe, niż 40-20-25 cm, bez limitu wagi. W Wizz Air te wymiary to 40-30-20 cm, a waga do 10 kg. W KLM-AF wymiary nie są ważne, ale wszystko, co wnosimy na pokład, nie może ważyć więcej, niż 12 kg. W British Airways warunkiem jest, że pasażer, bez pomocy może włożyć swój bagaż do schowka nad głową. LOT pozwala na wniesienie torby podręcznej o wymiarach 55-40-23 cm, która waży nie więcej, niż 8 kg. A np. amerykańska Delta pozwala na 56-35-23 cm.

To wszystko dotyczy podróży w klasie ekonomicznej. W biznesie dozwolona waga oraz liczba sztuk bagażu wnoszonego na pokład jest znacznie przyjaźniejsza dla pasażerów, ale i za ten przywilej płacą znacznie więcej.

Kłopoty z przesiadkami z powodu bagażu podręcznego

Te już i tak dość skomplikowane zasady obowiązujące przy odprawie biletowo - bagażowej komplikują się kiedy pasażer się przesiada, albo ma bilet w różnych klasach rezerwacyjnych. Trzeba wtedy się liczyć, że na niektórych trasach za bagaż podręczny trzeba będzie dopłacić, bądź nadać go do luku. I też dopłacić.