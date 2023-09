IndiGo zbada zmęczenie pilotów podczas pracy

Największy w Indiach tani przewoźnik IndiGo poinformował pilotów w wewnętrznej notatce, że ochotnicy będą korzystać z aparatury firmy Thales badającej zmęczenie, zebrane dane zostaną opracowane anonimowo. „IndiGo zamierza przetestować francuski sprzęt, aby ocenić w następnych kilku miesiącach poziom czujności pilotów. Po zakończeniu tych badań ocenimy wspólnie skuteczność i dokładność danych” — poinformował załogę w notatce szef działu organizacji lotów, Ashim Mittra.

Nową akcję ogłoszono w kilka dni po tym jak pilot tej linii zemdlał i zmarł przed lotem. Ten przypadek wywołał krytyczne wypowiedzi niektórych pilotów, że linie lotnicze wykorzystują ich do granic wytrzymałości nawet wtedy, gdy trzymają się przepisów dotyczących czasu pracy — pisze Reuter. Dokooptowane konsultanta do zarządu IndiGo odegra ważną rolę we wdrożeniu w najbliższych miesiącach dużego systemu zarządzaniu ryzykiem zmęczenia. Pozwoli też przewoźnikowi opracować działania ograniczające to zmęczenie — dodał Mittra w swej notatce.

Indyjski urząd lotnictwa dokonuje obecnie przeglądu danych o zmęczeniu pilotów, zebranych podczas wyrywkowych kontroli i w ramach nadzoru nad liniami lotniczymi, aby zorientować się, czy należy zmienić przepisy o czasie pracy za sterami lub dotyczące zmęczenia pilotów.