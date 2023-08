Włoski rząd walczy z drożyzną. Bilety lotnicze mają stanieć

Linie lotnicze są oburzone, argumentują, że taka decyzja godzi w prawa rynku ustalone przez Unię Europejską.

Projekt dekretu, w którym mogą zostać wprowadzone zmiany, zakazuje podnoszenia cen biletów lotniczych na Sardynię i Sycylię powyżej 200 proc. taryf jakie kasują przewoźnicy na podobnych dystansach. W tej chwili ceny przelotów na te wyspy wzrosły nawet pięciokrotnie w porównaniu z tym, co trzeba było zapłacić przed sezonem. Rząd uznał więc, że tak drogie bilety są nie do zaakceptowania, ponieważ uziemiają mieszkańców tych dwóch wysp, którzy nie mogą przemieszczać się inaczej, niż korzystając z usług linii lotniczych.

Włoska Rada Przedstawicieli Linii Lotniczych (IBAR), do której należą m.in. Lufthansa, ITA, American Airlines, EasyJet oraz Delta we wspólnym oświadczeniu zaprotestowała przeciwko decyzji rządu Giorgi Meloni. Podkreśliła, że na temat cen nikt z nią nie dyskutował i wnioskuje o mniej drastyczne rozwiązania problemu. W piśmie skierowanym do rządu przewoźnicy podkreślają, że „kontrola cen jest w konflikcie z regulacjami obowiązującymi na rynku”, które (w dużym uogólnieniu) pozwalają liniom lotniczym operującym na terenie Unii Europejskiej swobodnie wybierać obsługiwane kierunki i dowolnie ustalać taryfy pasażerskie i cargo. Przewoźnicy wezwali rząd do ponownego rozważenia decyzji, ostrzegając, że „wszelkie próby ograniczenia swobód sektora i charakterystycznej dla niego konkurencji” mogą negatywnie wpłynąć na podaż i ceny biletów, oraz zatrudnienie w sektorze lotniczym i pokrewnych branżach.