Przyczyna śmierci aktora nie została podana.

Reklama

W serialu "Seks w wielkim mieście" Garson grał Stanforda Blatcha, przyjaciela głównej bohaterki, Carrie Bradshaw (w tej roli wystąpiła Sarah Jessica Parker). Ostatnio Garson pojawiał się na planie serialu "And Just Like That", kontynuacji serialu "Seks w wielkim mieście".



Garson znany był też z roli Mozziego w serialu "Białe kołnierzyki".

Czytaj więcej Telewizja Seks pięćdziesięciolatek w wielkim mieście HBO ożywia swój serialowy przebój: na ekran wrócą przyjaciółki z Nowego Jorku. O dwadzieścia lat starsze.

Urodzony w 1964 roku w New Jersey Garson w latach 80-tych pojawił się na ekranach w niewielkich rolach w serialach takich jak "Zdrówko", "Family Times" czy "Prawnicy z Miasta Aniołów".



Reklama

Od 1998 roku wcielał się w rolę Stanforda Blatcha.



Mario Cantone, którzy w serialu grał partnera Blatcha (Garson wcielał się w homoseksualistę) napisał na Instagramie, że zmarły aktor był "darem od bogów".



Cynthia Nixon, czyli serialowa Miranda Hobbes, wspominając Blatcha stwierdziła, że "wszyscy go kochali i uwielbiali z nim pracować". Dodała, że był zabawny zarówno na ekranie, jak i poza nim.

Autopromocja ORZEŁ INNOWACJI Ogłoszenie wyników konkursu już 28 września Dowiedz się więcej

Garson wystąpił też w filmach takich jak "Dzień świstaka" i "Sposób na blondynkę".